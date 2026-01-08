Bart Nijman: 'De Forumkliek vindt in Lidewij de Vos een schone en slimme jonge herderin waar een kiezerskudde zich gewillig omheen verzamelt'

'Deze kudde begint weer eensgezind een chronische miskenning te mekkeren'

Forum voor Democratie zit in de lift. Hoe werd deze bende beunhazen opnieuw het hippe alternatief op extreemrechts?

Dat het vertrouwen in de politiek onder het vriespunt ligt, is volkomen invoelbaar. Nooit eerder zagen we Den Haag zo losgezongen van de realiteit. Dat we premier Jetten krijgen, wiens hele persoonlijkheid een geacteerde, oppervlakkige en activistische Instagram-story lijkt, doet vrezen dat het allemaal nog veel erger wordt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ook de coronajaren hebben het vertrouwen in democratie en rechtsstaat een knauw gegeven en de opzichtige linkse bias van veel media (die wegkijken voor migratiewaanzin en links-extremisme) is een feit waar journalisten zichzelf blind voor houden. Maar om dan van de weeromstuit een soort ideologische Wehrmacht te doen wederopstaan...

Partijleider Thierry Baudet verheerlijkt Vladimir Poetin, wiens inval in Oekraïne hij ‘de meest hoopvolle gebeurtenis in zijn leven’ noemde. Hij juichte voor de ‘fiere Jemenitische strijders’ toen deze achterlijke jihadisten Israël aanvielen. De kieslijst van FvD is gelardeerd met namen die in het vervuilde Forum-verleden openlijk de SS prezen. Tijdens de coronajaren was Forum een zwalkend zootje complotdenkers dat het openbare dronkenschap niet schuwde.

De FvD-achterban groeit desondanks opnieuw en klinkt altoos zelfverzekerder: aan alles is merkbaar dat men rugwind voelt en een nieuw zelfvertrouwen manifesteert. Op sociale media verdwijnt de schroom die er was na alle bruinhemderij, complotwaanzin en interne gekte waarin de partij jarenlang spartelend verdronk.

De Forumkliek vindt in Lidewij de Vos, de verbaal lepe en lijzige etalagepop die door Baudet als fractieleider is geïnstalleerd, een schone en slimme jonge herderin waar een kiezerskudde zich gewillig omheen verzamelt. Deze kudde begint weer eensgezind een chronische miskenning te mekkeren.

Het meest ergerlijke daaraan is het gemak waarmee het voze verleden vergeten wordt, maar ook hoe sterk de cognitieve dissonantie is over het feit dat Forum aanschuurt tegen lakeien van het Kremlin of zich openlijk inlaat met randfiguren die tot extreemrechtse groeperingen behoren, die op de watchlist van de NCTV staan.

Ook het antisemitisme dat bij FvD een onderkomen vindt, vinden de herboren heilstaathopers prima. Affiliaties met vrouwenhater (want kasthomo) Andrew Tate, openlijke Hitler-verheerlijker Nick Fuentes of de volstrekt gestoorde jodencomplot-verkoopster Candace Owens laten hen koud want sja: GroenLinks is ook gestoord maar daar hoor je mainstream journalisten niet over.

Bovendien, zegt de kudde, ‘is FvD de enige partij die voor Nederland opkomt’. Dat de kliek van Baudet nooit verder kwam dan dreigen met tribunalen, aantijgingen over vermeende babybloed-drinkende pedo-ringen en het vermarkten van boekjes en maaltijdboxen aan een goedgelovige achterban, wordt ook licht vergeten.

Forum wordt opnieuw toegejuicht als de verandering die Nederland verlangt. De kudde groeit. Zó erg heeft het politieke midden Nederland in het moeras gestuurd, dat er een rechts-reactionaire Swamp Thing uit is opgestaan. Bewaar ons voor de komende jaren.