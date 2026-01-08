Gebruik deze simpele truc tegen vastgevroren ruitenwissers

De Britse evenknie van de ANWB (RAC) adviseert automobilisten een simpel voorwerp op hun voorruit te leggen om vastgevroren ruitenwissers te voorkomen.

Bescherm je ruitenwissers

Controleer voordat je de auto start of de ruitenwisserbladen niet aan de voorruit zijn vastgevroren. Als je ze toch probeert te gebruiken, riskeer je het mechanisme te breken en een zekering door te blazen. De RAC raadt aan om 's nachts een stuk karton tussen de bladen en de voorruit te leggen om dit eenvoudig te voorkomen.

Omgaan met bevroren vloeistoffen

Wanneer de ruitensproeiervloeistof bevriest, kun je proberen heet (maar niet kokend) water erin te gieten om het te ontdooien. Zijn de sproeiers zelf bevroren, dan zul je moeten wachten tot de motor warm genoeg is om ze te ontdooien. De gouden regel is echter om nooit heet water te gebruiken om een voorruit ijsvrij te maken.

Vastgevroren ramen openen

Als je je ramen niet kunt openen door ijs, is er ook een oplossing. Zodra de motor is opgewarmd en de auto nog geparkeerd staat, richt je de luchtroosters op de ramen. Selecteer de heetste temperatuur om de ramen weer los te krijgen en te kunnen openen.