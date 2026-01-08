Bizar gerucht uit de schansspringwereld: opgespoten kruis voor aerodynamischer pak

Geruchten over hyaluronzuur in schansspringen

De schansspringwereld staat op zijn kop door een bizar gerucht: atleten zouden hun geslachtsdeel inspuiten met hyaluronzuur om een groter skipak te kunnen dragen. Een ruimer pak zou zorgen voor meer draagvlak en dus een aerodynamisch voordeel tijdens de sprong. Voorlopig blijft het bij speculatie, maar de Internationale Skifederatie (FIS) overweegt strengere controles en metingen van skipakken om mogelijke misbruikpraktijken tegen te gaan.

Sportarts Tom Teulingkx plaatst in gesprek met VRT NWS meteen kanttekeningen bij het verhaal. Volgens hem klinkt het gerucht eerder als een uit de hand gelopen grap dan als een bewezen prestatieverhogende techniek.

Is hyaluronzuur doping of niet?

Volgens Teulingkx is hyaluronzuur geen doping. De stof komt van nature in het lichaam voor en staat niet op de officiële dopinglijst. 'Het is geen middel dat het lichaam stimuleert om beter te presteren,' legt hij uit. Hyaluronzuur trekt vocht aan, waardoor een tijdelijk volumetoename mogelijk is, maar dat effect is beperkt en niet permanent.

Toch betekent dit niet automatisch dat het toegestaan is binnen de sport. Wanneer een ingreep enkel wordt gebruikt om materiaalregels te omzeilen, kan er sprake zijn van mechanische fraude in plaats van doping.

Mechanische fraude

In sporten waar aerodynamica cruciaal is, zoeken atleten voortdurend naar zogenaamde 'marginal gains.' Een groter skipak zou in theorie een klein voordeel kunnen opleveren, al betwijfelt Teulingkx sterk of dit in de praktijk echt effect heeft. 'Het lijkt me erg vergezocht om hier significant voordeel uit te halen.'

Hyaluronzuur wordt normaal gebruikt in esthetische geneeskunde en bij de behandeling van artrose, bijvoorbeeld via injecties in gewrichten. Of het ook een rol speelt in schansspringen, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.