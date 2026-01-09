Deense soldaten moeten 'meteen schieten' bij Amerikaanse invasie van Groenland

De spanningen tussen Denemarken en de VS over Groenland lopen op. Een Deens militair decreet uit 1952 bepaalt dat Deense soldaten meteen moeten schieten bij een invasie.

Een herinnering aan de Koude Oorlog

Het decreet uit 1952, oorspronkelijk bedoeld als maatregel tijdens de Koude Oorlog, staat weer volop in de aandacht. De wet verplicht Deense militairen (ook die gestationeerd op Groenland) om bij een aanval op het grondgebied onmiddellijk en zonder op orders te wachten terug te vechten.

Het Deense ministerie van Defensie bevestigt dat deze regel nog steeds van kracht is, zelfs als de aanval van een bondgenoot als de Verenigde Staten zou komen. Deze expliciete herhaling van het decreet wordt gezien als een duidelijke boodschap en een strategisch afschrikmiddel in het oplopende diplomatieke conflict.

Waarom is Groenland strategisch belangrijk?

De hernieuwde Amerikaanse interesse in Groenland komt niet uit de lucht vallen. Het eiland bezit een cruciale militair-strategische ligging. De nabijheid van belangrijke lucht- en zeeroutes maakt het een vitaal punt voor controle en surveillance. Bovendien is de locatie essentieel voor radarsystemen die vijandelijke raketlanceringen vroegtijdig moeten detecteren.

Naast dit militaire voordeel wekken ook de potentieel rijke grondstoffen op het eiland de interesse van de VS. Uitspraken vanuit het Witte Huis, waarin militaire actie niet wordt uitgesloten, hebben de situatie verder op scherp gezet.

Diplomatie boven militaire kracht

Ondanks de ferme taal is de kans op een militair conflict klein. Met slechts ongeveer 200 Deense soldaten op Groenland is het Deense leger geen partij voor een Amerikaanse overmacht. De focus van de Deense regering ligt dan ook volledig op diplomatie.

Er zijn gesprekken gepland tussen Deense en Amerikaanse politici om de situatie te de-escaleren. De dialoog wordt momenteel als belangrijkste instrument gezien om de relatie te herstellen en een vreedzame oplossing te vinden voor de spanningen rondom de toekomst van Groenland.