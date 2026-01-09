Rutger Castricum recenseert ministers: niet rouwig om vertrek PVV'ers

Rutger Castricum werd in de uitzending van De Oranjewinter gevraagd naar welke ministers hij wel en niet terug wil zien in het volgende kabinet.

Castricum is positief over VVD'ers

Hélène Hendriks vroeg aan Rutger Castricum welke ministers hij graag terug zou willen zien in een volgend kabinet. Hij gaf aan dat hij de bestuurders van de VVD 'helemaal niet zo slecht' vond. Castricum zei Eelco Heinen 'gewoon een goeie' te vinden, en noemde daarnaast Brekelmans en Karremans als bestuurders die hem wel bevielen. Hij was minder lovend over minister van Klimaat en Groene Groei en Vicepremier Sophie Hermans. Hoewel hij Hendriks eerst kort voor de gek hield, bleek dat Castricum Hermans niet zal gaan missen.

Geen rouw om vertrek PVV'ers

Na zijn voorzichtige lofzang over de VVD-bestuurders ging Castricum over tot de bewindslieden die hij zeker niet zou gaan missen. Hoewel er nog geen zekerheid is over het volgende kabinet, is 'in ieder geval de PVV weg' volgens hem. Ook om de waarschijnlijke oppositierol van de BBB bleek hij niet rouwig.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Castricum: 'Mona Keijzer zien we ook niet meer,' waarop Hélène Hendriks antwoordde 'dat is jammer'. 'Ja dat is wel jammer, althans dat vind jij dan,' reageerde de Powned-journalist gevat. De andere tafelgasten gaven aan haar wel te gaan missen, Castricum bleek voorzichtig eensgezind: 'Ze is puur Holland, dat mis je echt'.

'De stabiliteit ontbreekt'

Tafelgast Tina Nijkamp gaf aan dat ze het zonde vond dat Keijzer haar post zal verlaten. Voordat Keijzers opvolger de dossiers heeft overgenomen zit er alweer een nieuw kabinet, vreest zij. Castricum haakte in en zei dat dat probleem heeft te maken met de steeds vervroegde verkiezingen. De stabiliteit ontbreekt volgens hem. Juist een minderheidskabinet zou volgens de PowNed-journalist misschien wel wat stabiliteit kunnen brengen.