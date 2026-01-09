Victor Vlam over Jeanneau van Beurden: 'Het belangrijkste is dat het gewoon een enorme hunk is'

Voor Hart van Nederland en Nieuws van de Dag is Jeanneau van Beurden (22) werkzaam als politiek verslaggever, maar sommigen kunnen zich moeilijk focussen op zijn geneuzel over partijen, debatten, formaties en ministers. ‘Het belangrijkste is dat het gewoon een enorme hunk is.’

In een cruciale tijd van kabinetsformatie zien we veel politiek verslaggevers op televisie. Dat prikkelt bij sommige mediacritici zelfs de seksuele fantasie?

Volgens tv-criticus Victor Vlam hoeft er helemaal niets meer geduid te worden: Jeanneau van Beurden is zonder enige twijfel de lekkerste politiek duider op televisie. De verslaggever van Hart van Nederland zorgt bij Vlam voor complete kortsluiting. ‘Ik dacht echt: wow, wow, wow.’ Van Beurden is pas 22, net afgestudeerd en dook de afgelopen weken een paar keer op bij Vandaag Inside. Eerder was hij al te zien in Nieuws van de Dag.

Dat is genoeg voor Vlam om hem direct op één te zetten in zijn zelfbedachte, maar uiterst serieuze ranglijst van aantrekkelijkste politiek duiders. De tv-kenner is lyrisch. ‘Hij doet het inhoudelijk hartstikke goed, maar inhoudelijk, daar gaat het natuurlijk niet om.’ In zijn podcast Victor duidt tv doet hij er nog een schepje bovenop: ‘Het belangrijkste is – daarom staat hij op de eerste plaats – dat het gewoon een enorme hunk is.’

Niet dat het onze grootste interesse heeft, maar wat vindt Vlam dan zo speciaal aan Van Beurden?

De homoseksuele televisie-expert blijkt niet alleen specialist wat betreft mediamensen, maar ook een autoriteit op het gebied van vers mannenvlees. Vlam zegt over Van Beurden: ‘Het is een kaaklijn die zó recht is dat je er een liniaal naast kunt leggen, het is een mooi symmetrisch gezicht, het zijn ogen waar je in kunt verdrinken en hij is ook nog eens een keer goed gekleed.’

Vlam heeft ook nagedacht over de rest van zijn top 3. Op plek 2 staat Sven Kockelmann-hulpje Mats Akkerman, die volgens Vlam ‘een leuke jongen met een knap gezicht’ is. Op 3 eindigt NOS-verslaggever Jorn Jonker: ‘Een tikkeltje nerdy, maar hij heeft wel een leuk gezicht. Als hij hoger op deze lijst wil komen, dan zou mijn advies zijn: ga naar de sportschool.’ Kortom, mocht de politieke inhoud je even ontgaan zijn, dan weet je in ieder geval zeker dat deze top 3 je visueel probleemloos door elk verkiezingsdebat heen sleept.

'Jeanneau van Beurden vindt het onwennig om zelf geïnterviewd te worden’

Wat vindt Jeanneau van Beurden van zichzelf?

‘Ik krijg leuke reacties, zelfs van Mark Rutte.’

Wat vinden wij van Jeanneau van Beurden?

Wij vinden Frits Wester de kaalste politiek verslaggever.

Wat vinden anderen van Jeanneau van Beurden?

Frits Wester- politiek verslaggever

‘Deze sla ik even over hoor, ik ga mijn collega’s niet op hun uiterlijk beoordelen.’

Victor Vlam- mediacriticus

‘Eerlijk gezegd was het gewoon zo’n typisch einde-van-het-jaar-idee. Het was de laatste podcast van het jaar, er was weinig nieuws. Toen dacht ik: ik ga eruit met een knal. Ik kwam op het idee om politiek verslaggevers te ranken op hun uiterlijk, wat natuurlijk totaal niet gebruikelijk is, maar juist daarom ook grappig.

Of ik voor Revu ook de lekkerste politicus wil aanwijzen? Ik heb inderdaad wel een nummer één en dat is VVD-staatssecretaris Jurgen Nobel. Hij heeft prachtige lippen, brede schouders en je wéét gewoon dat er onder dat pak een lekkere sixpack zit. Ik vind ook iemand zwaar overschat: minister Vincent Karremans. Iedereen zegt altijd dat hij er fantastisch uitziet, maar voor mij is het een zesje, hooguit een zeventje op zijn beste dag. Rob Jetten? Nee. Ik vind dat hij er goed verzorgd uitziet, maar ik vind hem een vervelende man en dat maakt hem minder aantrekkelijk.

Of ik ook sportverslaggevers rank? Die zien er over het algemeen goed uit, zoals Koen Weijland of Milan van Dongen. Veertig jaar geleden was Tom Egbers ook hartstikke knap. Jan Joost van Gangelen? Niet mijn type, te slungelig. Henry Schut? Lekker gespierd. Vroeger was het echt zo’n palinkje uit het IJsselmeer, maar sinds hij is gaan sporten, ziet hij er een stuk beter uit. De lekkerste verslaggever van Nieuwe Revu? Haha, ik ken er maar één, en dat ben jij.’

Gordon- mooiemannenkenner

‘Ik ken de beste man totaal niet, maar als ik de politiek in ga, dan wel in hem!’

Sandra Schuurhof- presentatrice Hart van Nederland

‘Jeanneau werkt onder meer voor ons programma, ik moest er heel erg om lachen toen ik las dat hij tot knapste politiek verslaggever is gebombardeerd. Ik denk dat hij het vooral ook zelf heel grappig vindt. Het was verrassend, ik trok wel even mijn wenkbrauw op. Tegelijkertijd dacht ik ook: bij vrouwen gebeurt dit al jaren, die worden voortdurend op hun uiterlijk afgerekend, alleen doen we dat tegenwoordig minder publiekelijk. Dus ik vond het treffend dat het nu eens over een man ging.

Ik denk dat hij het ook echt als een groot compliment ziet. Jeanneau is jong en talentvol en ik denk dat hij vooral opvalt omdat hij het gewoon heel goed doet. Dat hij er ook goed uitziet is mooi meegenomen, maar het allerbelangrijkste blijft toch dat hij zijn vak verstaat. Hij valt op door zijn inhoud. Als je geen stevig verhaal hebt, dan kun je er nog zo leuk uitzien, maar dan houdt het snel op. Ik kijk zelf niet op die manier naar hem, hij is niet mijn doelgroep, haha. Ik zie hem vooral als een heel goede collega.

Op de redactie is er eigenlijk nooit echt over gesproken. Ik heb nooit meegemaakt dat mensen zich verslikten in hun koffie of zo, omdat hij zo knap is. Ik zat laatst naast hem in de make-up en hoorde toen pas hoe jong hij eigenlijk is. Toen heb ik hem gecomplimenteerd. Ik vind het heel knap dat hij op deze leeftijd al zo goed is. En laten we eerlijk zijn: er zijn lelijkere dingen die mensen over je kunnen zeggen. In deze tijd, met alle kritiek die we op elkaar afvuren via sociale media, is dit gewoon een heel leuk compliment.’

Frits Huffnagel- VVD-politicus

‘Sorry, ik ben op vakantie en vind dit niks. Politiek verslaggevers beoordeel ik graag op hun kwaliteit, niet of ze lekker zijn.’