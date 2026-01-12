Geert Wilders tegen Trump: 'Kies Iran in plaats van Groenland'

Geert Wilders windt er geen doekjes omheen, Donald Trump zou volgens hem moeten ingrijpen in Iran en Groenland achterwege moeten laten.

Wilders' oproep aan Trump

In een bericht op X hekelt Wilders het Iraanse regime en de onderdrukking van de bevolking. Hij beschrijft de ayatollah als een kwade kracht die jonge en dappere Iraniërs, die vechten voor vrijheid, afslacht.

Wilders' boodschap aan president Trump is dan ook helder: 'Kies Iran in plaats van Groenland!' Deze oproep komt op een moment dat Trump openlijk de mogelijkheid van militair ingrijpen in Iran heeft geopperd als het geweld tegen demonstranten escaleert.

Onrust in Iran

De protesten in Iran, die in meer dan 100 steden woeden, zijn de afgelopen tijd in hevigheid toegenomen. De aanleiding voor de onrust is een combinatie van economische malaise, corruptie en internationale sancties.

Het regime reageert met harde hand, wat leidt tot vele doden en gewonden. De protesten worden gezien als de ernstigste bedreiging voor de Islamitische Republiek sinds de 'Vrouw, Leven, Vrijheid'-beweging in 2022-2023.

Groenland als strategisch doelwit

Tegelijkertijd heeft president Trump al maanden zijn zinnen gezet op Groenland, dat hij van 'strategisch belang' acht voor de Verenigde Staten.

Trump heeft aangegeven dat de VS 'iets met Groenland gaan doen, of ze het nu leuk vinden of niet', en waarschuwt dat anders Rusland of China het eiland zullen overnemen. Deze uitspraken hebben geleid tot gespannen reacties vanuit Groenland en Denemarken.

Wilders' oproep kan dan ook gezien worden als een poging om de Amerikaanse aandacht te verleggen van een NAVO-bondgenoot naar wat hij beschouwt als een vijandig regime.