Wie is Reza Pahlavi? Oud-kroonprins Iran die oproept om steden in te nemen

Reza Pahlavi is de oudste zoon van de laatste sjah, en sinds de Iraanse Revolutie een sleutelfiguur in de oppositie.

Van kroonprins tot ballingschap

Reza Pahlavi werd geboren als de oudste zoon van Mohammad Reza Pahlavi, de laatste sjah van Iran, en was voorbestemd voor de troon. Zijn leven veranderde echter drastisch door de Iraanse Revolutie van 1979. Terwijl hij voor zijn pilotenopleiding in de Verenigde Staten was, werd de monarchie omvergeworpen.

Na de dood van zijn vader in ballingschap in 1980, riep de toen twintigjarige Pahlavi zichzelf uit tot de rechtmatige opvolger, Reza Shah II. Deze stap markeerde het begin van zijn leven als een prominent politiek figuur in ballingschap, die zich vanaf het begin verzette tegen het nieuwe islamitische regime in Teheran.

Een leven vol politiek activisme

Vanuit de Verenigde Staten is Pahlavi een onvermoeibare pleitbezorger voor een seculier en democratisch Iran. Centraal in zijn boodschap staat de noodzaak van een scheiding tussen religie en staat en de roep om vrije en eerlijke verkiezingen. Opmerkelijk is dat hij niet per se streeft naar de herstelling van de monarchie, maar zichzelf positioneert als een symbool van eenheid voor de gehele oppositie.

Hij pleit consistent voor een nationaal referendum waarin het Iraanse volk zelf de toekomstige regeringsvorm kan kiezen, of dat nu een constitutionele monarchie of een republiek is. Zijn focus ligt op het verenigen van diverse oppositiegroepen onder de vlag van democratie en mensenrechten.

De rol in de huidige oppositie

In de recente protestgolven in Iran is de naam van Reza Pahlavi steeds vaker te horen in de straten. Demonstranten scanderen leuzen die oproepen tot zijn terugkeer, wat zijn symbolische relevantie en groeiende steun onderstreept. Hij gebruikt zijn internationale platform om Iraniërs op te roepen tot vreedzaam protest en probeert een verenigd front te vormen tegen het regime.

Tegelijkertijd is zijn positie niet onomstreden. Zijn bezoek aan Israël en beschuldigingen van buitenlandse steun hebben tot kritiek geleid, zelfs binnen de oppositie. Desondanks blijft hij een van de meest zichtbare en invloedrijke gezichten van de Iraanse diaspora die strijdt voor fundamentele verandering in hun thuisland