Homoseksuele voetballer Cavallo: 'Homofobie hield me op de bank'

Beschuldigingen van homofobie

Joshua Cavallo, die in 2021 als een van de weinige profvoetballers uit de kast kwam, stelt dat zijn gebrek aan speeltijd bij Adelaide United niet te wijten was aan zijn voetbalkwaliteiten, maar aan zijn geaardheid. Na een blessure in februari 2024 speelde de verdediger geen enkele wedstrijd meer voor de club.

Cavallo uit zijn teleurstelling en boosheid op Instagram en geeft aan dat dit precies de angst was die hij had toen hij zijn homoseksualiteit openbaar maakte. Hij heeft zich zelfs afgevraagd of hij zijn geaardheid geheim had moeten houden.

Reactie Adelaide United en teamgenoten

Adelaide United heeft in een officiële verklaring de beschuldigingen van Cavallo ontkend. De club stelt dat alle beslissingen over de opstelling van het team uitsluitend op basis van voetbaltechnische redenen worden genomen. Ze benadrukken hun inzet voor inclusiviteit in de sport.

Cavallo ervoer echter een heel andere sfeer. Hij merkte dat de situatie verslechterde, niet alleen op het veld, maar ook binnen het team. Het zien van een groepschat waarin teamgenoten spottende opmerkingen maakten over een foto van hem en zijn partner, versterkte zijn gevoel van verdriet en uitsluiting.

Een nieuw begin in Engeland

Na zijn vertrek bij Adelaide United heeft Cavallo een nieuwe start gemaakt op het zesde niveau in Engeland. Hij tekende eerst bij Peterborough Sports en stapte in december over naar Stamford AFC. Cavallo hoopt met deze nieuwe start zijn liefde voor het voetbal terug te vinden.

De KNVB en andere organisaties zetten zich inmiddels in om homofobie in het voetbal tegen te gaan, onder meer door maatregelen tegen homofobe spreekkoren. Desondanks blijkt uit onderzoek dat negativiteit over homoseksualiteit in het professionele voetbal nog steeds een probleem is, en er in Nederland geen openlijk homoseksuele profvoetballers zijn.