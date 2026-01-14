Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 3e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Op bezoek bij acteurs met een handicap

Hoewel de NPO diversiteit en inclusie hoog in het vaandel zegt te hebben, zijn er nog altijd nauwelijks mensen met een handicap te zien op televisie. Opleidingen wijzen hen af, audities blijven uit en de rollen die er wél zijn, bevestigen vooral clichés. Met talentenpool Wild Lam wil filmregisseur Mari Sanders daar radicaal verandering in brengen. Niet vanuit medelijden, maar vanuit de overtuiging dat juist deze makers de filmwereld iets wezenlijks te bieden hebben.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De terugkeer van het vuurpeloton

De doodstraf per vuurpeloton werd vijftig jaar geleden ingevoerd en beleeft onder president Trump een heropleving. In 2025 waren er voor het eerste sinds lange tijd weer staatsexecuties en het aantal zal dit jaar naar verwachting explosief stijgen. ‘Hij schreeuwde het uit toen de kogels hem raakten en spande zijn armen aan.'

Interview met Nasrdin Dchar: 'Ik ben niet alleen maar die angsthaas'

De paniek slaat genadeloos vaak toe in het hoofd van Nasrdin Dchar (47), de man met kassuccessen als Mocro Maffia en Het gouden uur achter zijn naam.Wat als hij een enge ziekte heeft? Wat als hij morgendood neervalt? De lugubere wat-als-scenario’sspelen inmiddels zo’n grote rol in zijn leven dat hijer zelfs een theatervoorstelling over heeft gemaakt.

Nasrdin Dchar.

Marionetten van Poetin

Wie zich niet meer prettig voelt in het Westen vanwege ‘de alles verwoestende woke-ideologie’ kan sinds 2024 als 'ideologisch vluchteling’ asiel aanvragen in Rusland. Een land waar president Poetin naar eigen zeggen conservatieve normen en waarden te vuur en te zwaard verdedigt. Om dat verhaal kracht bij te zetten én morele migranten naar Moskou te lokken, zet het Kremlin al enige tijd postmoderne useful idiots in. Een leger van westerse influencers die als digitale apostelen online het Kremlinverhaal prediken.

Journalist Frank Mulder: 'Ik wil de laatste zijn met een smartphone'

Een leven zonder smartphone, TikTok of Google Maps – wie kan dat nog, en vooral: waarom zou je? Journalist Frank Mulder (47) kan erover meepraten. De voortgaande digitalisering is onderdeel van een vooruitgangsdenken dat de wereld koloniseert, zegt ie. Het enige alternatief is: het zelf anders doen. ‘Ik heb het liefst zo weinig mogelijk geld zodat ik het systeem zo min mogelijk aanzet tot groei.