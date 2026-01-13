Ijspret eindigt in cel: winteromstandigheden leiden Letse ijsvissers onbedoeld de Russische grens over

Grensincident op het Lämmijärv-meer

Een groep van vijf Letse ijsvissers heeft een hachelijk avontuur beleefd op het Lämmijärv-meer, dat deels de grens vormt tussen Estland en Rusland. In de ochtend van 11 januari dwaalden ze tijdens het ijsvissen onbedoeld af naar Russisch grondgebied. Daar werden ze door de Russische grenswacht, die met een hovercraft patrouilleerde, staande gehouden en meegenomen.

Volgens Jalmar Ernits, hoofd van het lokale Estse grenswachtbureau (PPA), hebben de vissers de grensmarkeringen waarschijnlijk door de duisternis niet opgemerkt. De mannen zijn vermoedelijk beboet voor de overtreding, voordat ze de volgende middag weer aan de Estse autoriteiten werden overgedragen. Dit incident onderstreept de risico's van het vissen in grensgebieden, zeker onder lastige omstandigheden.

Onvoorspelbare en gevaarlijke ijsomstandigheden

Na een week van strenge vorst zijn veel meren in de regio, waaronder het uitgestrekte Peipusmeer, officieel opengesteld voor ijsvissers. De winterse omstandigheden brengen echter ook gevaren met zich mee. Door de harde wind zijn er op het ijs zogenaamde 'drukruggen' ontstaan: opgestuwde velden van gebroken ijsschotsen.

Deze maken het ijslandschap onvoorspelbaar en moeilijk begaanbaar, zowel voor vissers als voor de grenswachten. 'Ik heb nog nooit zo'n puinhoop gezien,' vertelde een ervaren visser aan de Estse omroep ERR. De Letse vissers waren juist naar Estland gekomen omdat het ijs in hun eigen land te dun en gevaarlijk is.

Officiële waarschuwing en veiligheidsadvies

In reactie op het grensincident en de verraderlijke ijscondities heeft de Estse politie en grenswacht (PPA) een waarschuwing uitgegeven. Ze benadrukken dat het cruciaal is om de grensmarkeringen te respecteren. De PPA adviseert iedereen die het ijs op gaat om naast de visuitrusting ook een navigatieapparaat (zoals een GPS op de telefoon), een identiteitsbewijs en het telefoonnummer van de lokale grenspost bij zich te hebben.

Hoewel het ijsvissen op de meeste plaatsen is toegestaan, blijft de toegang tot het Peipusmeer vanaf de noordkust in de oostelijke provincie Ida-Virumaa verboden. De autoriteiten manen vissers tot voorzichtigheid om te voorkomen dat een dagje vissen eindigt in incidenten.