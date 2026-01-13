Geert Wilders weigert formatiegesprek: 'Hoe korter Jetten premier is hoe beter!'

Geert Wilders heeft via X laten weten dat hij niet in gesprek wil gaan met informateur Letschert en de drie formerende partijen.

Wilders' harde 'nee' tegen minderheidskabinet

Geert Wilders heeft via X laten weten niet in gesprek te gaan met informateur Letschert en de formerende partijen D66, VVD en CDA. Hij stelt dat zijn partij 'op geen enkele wijze meewerkt aan de afbraak van Nederland'. Met de uitspraak 'Hoe korter Jetten premier is hoe beter!' maakt hij zijn standpunt onomwonden duidelijk.

De drie partijen, die een minderheidskabinet willen vormen, zijn juist afhankelijk van de steun van andere partijen en hebben daarom alle fractievoorzitters uitgenodigd voor een gesprek. Eerder vandaag zei wilders, tevens via X, al dat hij niet achter een minderheidskabinet staat en dat de PVV een dergelijk kabinet 'te vuur en te zwaard' zal bestrijden.

Oppositiepartijen stellen duidelijke grenzen

Andere oppositiepartijen tonen zich coöperatiever, maar stellen wel duidelijke voorwaarden. Jan Struijs van 50Plus geeft aan dat zijn partij een 'coöperatieve houding' wil aannemen, maar benadrukt dat het plan om de AOW te fiscaliseren van tafel moet. Ook bezuinigingen op de zorg zijn voor 50Plus een harde ondergrens.

Tegelijkertijd ziet Struijs raakvlakken op thema's als 'veiligheid en migratie'. De bereidheid tot samenwerking hangt dus sterk af van de inhoudelijke voorstellen van het beoogde kabinet.

Opening voor samenwerking en nieuwe ideeën

Te midden van de spanningen worden ook nieuwe ideeën gelanceerd. CDA-leider Bontenbal opperde de mogelijkheid om bewindspersonen van buiten de coalitie aan te trekken, hoewel dit nog geen concreet plan is. VVD-leider Yesilgöz benadrukt het belang van luisteren, ook naar partijen die verder van de VVD afstaan, zoals GroenLinks-PvdA.

D66-leider Jetten erkent dat het vertrouwen van andere partijen gewonnen moet worden en staat open voor hun inbreng. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te zien of het minderheidskabinet voldoende steun kan vergaren om van start te kunnen gaan.