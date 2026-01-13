Marcel van Roosmalen: 'Ik denk dat ik mezelf voor een deel gesloopt heb met al die reportages'

Marcel van Roosmalen sprak in een openhartig interview met Playboy over zijn leven als reportagemaker, en wat hij wel en niet mist.

Dit verhaal komt uit een groot interview met Marcel van Roosmalen in de Playboy. Het volledige interview is te lezen in de Playboy van januari. Bestel de editie hier.

Van Roosmalen is stellig over zijn periode bij HP/De Tijd

Marcel van Roosmalen schreef jarenlang reportages die vaak enorm grappig waren en onder enorme deadlinestress werden geproduceerd. Interviewer Casper Sikkema vroeg aan hem of zijn voormalige collega's van opinieblad HP/De Tijd ook jaloers zijn op zijn recente podcastsucces.

Volgens Van Roosmalen was het geen werkomgeving waar men elkaar alles gunde. 'Het was altijd ieder voor zichzelf, een zekere afgunst is ze niet vreemd,' aldus de Marcel & Gijs-presentator. Hij geeft toe dat hij die gevoelens andersom ook gehad zou hebben. Het was geen gezellige groep volgens Van Roosmalen.

'Mensen die beweren dat ze schrijven leuk vinden, geloof ik niet'

Van Roosmalen erkent dan ook openhartig dat hij er niet aan moet denken dat hij nog had moeten leven van alleen reportages schrijven. Het werk werd steeds slechter betaald, stelt hij. Hij moest daardoor steeds vaker op pad en kwam op steeds 'onooglijkere' websites terecht.

Het schrijven deed hij naar eigen zeggen altijd op het laatste moment. Dat was een noodzaak, want hij 'kan niet anders'. Schrijven is volgens Van Roosmalen vreselijk: 'Dat duurt maar, je wordt voortdurend afgeleid.' Mensen die beweren schrijven leuk te vinden gelooft de Arnhemmer dan ook niet. Het schrijven gebeurde ook altijd 's nachts, erkent hij.

De Vitessenaar in hart en nieren denkt dan ook dat hij zichzelf deels heeft 'gesloopt' met al die reportages.