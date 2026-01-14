Schokkende fraude met keukenkruiden: dít onverwachte ingrediënt zit mogelijk ook in jouw kruiden

De Vlaamse omroep VRT NWS meldt dat grootschalig Europees onderzoek wijdverspreide fraude met keukenkruiden blootlegt, waarbij zelfs olijfbladeren in je oregano kunnen zitten.

Schokkende resultaten uit Europees onderzoek

Uit een diepgaand onderzoek door het laboratorium van de Europese Commissie (JRC) in Geel (België) blijkt dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met keukenkruiden. Wetenschappers analyseerden bijna 2.000 monsters uit de hele EU en de conclusie is alarmerend: bij maar liefst één op de zes geteste specerijen klopt de samenstelling niet.

Dit grootschalige onderzoek, het grootste in zijn soort, toont aan dat consumenten vaak worden misleid. Hoewel de fraude meestal niet direct gevaarlijk is voor de gezondheid, betaal je voor een product dat niet puur is. De Europese Unie importeert jaarlijks 300.000 ton specerijen, wat de voedselketen kwetsbaar maakt voor dit soort bedrog.

Olijfbladeren in oregano en andere vervalsingen

Oregano spant de kroon als het gaat om fraude. In een kwart van de onderzochte potjes oregano werden gedroogde olijfbladeren gevonden. Maar ook bij andere, vaak duurdere specerijen is het mis. Zo wordt het kostbare saffraan soms vervangen door vermalen gele bloemen zoals het afrikaantje.

Bij zwarte peper, de meest geïmporteerde specerij, worden soms gedroogde papayapitten, rijst of boekweit toegevoegd. Ook komijn is niet altijd zuiver; hierin troffen de onderzoekers gemalen koriander en mosterdzaad aan. Deze toevoegingen zijn vaak goedkope vulmiddelen om de winst te maximaliseren.

Gevolgen voor gezondheid en eerlijke handel

Hoewel een olijfblad in je pasta geen groot risico vormt, kan de fraude wel degelijk gevaarlijk zijn. De onvermelde toevoeging van bijvoorbeeld mosterdzaad aan peper of komijn is een probleem voor mensen met een allergie. Bovendien worden in specerijen als kurkuma en paprikapoeder soms verboden kleurstoffen aangetroffen die kankerverwekkend kunnen zijn.

De fraude is niet alleen misleidend voor de consument, die niet krijgt waarvoor hij betaalt, maar ondermijnt ook de eerlijke concurrentie tussen handelaren. Het aanwijzen van een specifieke dader is lastig, omdat de fraude op verschillende plekken in de lange productieketen kan plaatsvinden.