Gerard Joling vindt Henri Bontenbal een 'slap ei' en onthult welke politicus hij liever ziet

Joling ziet minderheidskabinet niet zitten

De Ticket to the Tropics-zanger was weinig optimistisch over een minderheidskabinet met D66, CDA en VVD: 'Dit is ook weer een trio drie keer niks. Zij kunnen van elkaars politieke gedachtegang niks maken, dus dat kan elkaar niet uitstaan en dat wordt dan bij elkaar gepropt.'

Joling zei dat hij in het bijzonder JA21 mist in de huidige opzet. Volgens hem heeft Eerdmans een goede uitstraling en zou het kabinet met zijn partij erbij iets 'rechts getint' zijn. Geer was echter wel zeer te spreken over het feit dat GroenLinks-PvdA geen onderdeel van de coalitie uitmaakt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

'Bontenbal is een slap ei'

Presentatrice Hélène Hendriks vroeg aan Joling wat hij vond van Henri Bontenbal. Hij gaf aan dat de CDA-leider het 'heel netjes doet', maar een 'slap ei' is. Er zit in zijn mentaliteit geen 'power' als het aan de zanger ligt. Joling heeft naar eigen zeggen iemand nodig die 'gewoon de vuilnisemmers omgooit en gaat'.

Hendriks vroeg vervolgens aan Joling wie hij dan wel zou willen zien. Zonder te aarzelen antwoordde de zanger dat hij liever Geert Wilders ziet. 'Dat vind ik ook entertainment, maar dan denk ik: je hebt wel gelijk,' aldus Joling. 'Alles komt maar binnen in dit land, en je betaalt voor alles'. De belastingen gaan er door omhoog volgens de zanger. 'Het zit gewoon vol, en je eigen kind, broer, zus, tante of oom of werkster kan niet eens een appartementje of een huisje krijgen.'

Als het aan Joling ligt worden er nog wel mensen uit oorlogsgebieden opgevangen, maar 'we slaan verder volledig door' volgens hem.