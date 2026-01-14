Analyse VAR-data: welke Premier League-teams profiteerden het meeste en welke juist het minst?

De VAR staat in Engeland, net zoals in Nederland, regelmatig ter discussie: hoe verging het teams in de Premier League tot nu toe?

De BBC stelde dinsdag een overzicht op van de fouten die de VAR tot nu toe maakte op het hoogste niveau van Engeland. Uit een analyse van het Key Match Incidents (KMI) Panel van de Premier League blijkt namelijk dat het aantal fouten van de Video Assistant Referee (VAR) in de eerste seizoenshelft is gestegen.

Hoewel het totaal van dertien fouten een stijging van 30% betekent ten opzichte van vorig seizoen, is het aantal nog steeds aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor. De meeste fouten betreffen gemiste interventies. Maar welke clubs trokken aan het langste eind en wie werd het meest benadeeld door deze arbitrale dwalingen?

Chelsea als grootste profiteur

Als er één club is die dit seizoen weinig te klagen heeft over de VAR, is het Chelsea. De Londense club profiteerde maar liefst drie keer van een cruciale fout. De meest in het oog springende was de onterecht afgekeurde goal van Fulham, waardoor Chelsea de wedstrijd kon winnen. Ook in het gelijkspel tegen Bournemouth hadden de tegenstanders een penalty moeten krijgen na een handsbal van Malo Gusto.

Bournemouth zelf kwam ook goed weg; verdediger Marcos Senesi ontsnapte in twee verschillende wedstrijden onterecht aan een rode kaart, wat de resultaten tegen Crystal Palace en Liverpool had kunnen beïnvloeden. Ook Newcastle United en Arsenal behoorden tot de clubs die voordeel haalden uit foute beslissingen.

Gedeelde smart voor de gedupeerde clubs

Aan de andere kant van het spectrum vinden we drie clubs die elk twee keer significant werden benadeeld door een VAR-fout: Bournemouth, Brentford en Manchester United. Manchester United zag bijvoorbeeld hoe Brentford-speler Nathan Collins op het veld mocht blijven staan na een overtreding die een rode kaart rechtvaardigde, wat Uniteds kansen op een beter resultaat aanzienlijk verkleinde. Bournemouth werd op zijn beurt een penalty onthouden in het 2-2 gelijkspel tegen Chelsea, terwijl Brentford eveneens gedupeerd werd in hun wedstrijden.

Hoewel het aantal fouten lager ligt dan in voorgaande seizoenen, toont de data aan dat de VAR nog steeds een beslissende en controversiële rol speelt in de Premier League. De fouten hebben directe gevolgen voor de uitslagen en de ranglijst. Clubs als Chelsea hebben duidelijk het geluk aan hun zijde gehad, terwijl Bournemouth, Brentford en Manchester United met recht kunnen klagen. Deze analyse bewijst dat de discussie over de effectiviteit en rechtvaardigheid van de VAR voorlopig nog niet zal verstommen.