Hype én hel: medewerkers worden uitgebuit in Labubu-fabriek

De maker van de populaire Labubu-poppen ligt onder vuur na schokkende claims over de uitbuiting van arbeiders in een Chinese fabriek, meldt BBC .

Ernstige beschuldigingen van arbeidsorganisatie

De Amerikaanse non-profitorganisatie China Labor Watch (CLW) stelt bewijs te hebben van serieuze misstanden bij Shunjia Toys Co Ltd, een belangrijke fabrikant van de virale Labubu-poppen in de Chinese provincie Guangdong. Na 51 interviews met werknemers concludeert CLW in een rapport dat het bedrijf medewerkers structureel te veel overuren laat maken.

Daarnaast zouden contracten blanco of onvolledig worden aangeboden en hebben werknemers geen recht op betaald verlof. Hoewel er geen kinderarbeid is vastgesteld, kregen 16-jarige werknemers niet de wettelijk verplichte speciale bescherming die de Chinese wet voorschrijft. De organisatie vond ook een gebrek aan veiligheidstrainingen en beschermingsmiddelen. CLW dringt er bij speelgoedmerk Pop Mart op aan direct actie te ondernemen.

Reactie Pop Mart

Pop Mart, het bedrijf achter de Labubu-hype, heeft aangegeven de beschuldigingen zeer serieus te nemen en een onderzoek in te stellen. Het in Beijing gevestigde bedrijf benadrukt dat het zijn leveranciers 'resoluut' zal dwingen tot verbetering als de claims waar blijken te zijn. Pop Mart voegt hieraan toe dat het regelmatig audits uitvoert, inclusief jaarlijkse onafhankelijke inspecties.

CLW wijst echter op de verantwoordelijkheid van merken in de zogeheten OEM-productieketen (original equipment manufacturer). In dit model bepalen de klanten, zoals Pop Mart, de prijzen en productieschema's. Volgens CLW worden de arbeidsomstandigheden in de fabrieken daardoor direct beïnvloed door de inkooppraktijken van het merk zelf.

De hype rondom Labubus

De aantijgingen werpen een donkere schaduw over het immense succes van de Labubu-poppen. Deze harige, elfachtige wezens met hun kenmerkende tandenrij zijn de laatste jaren wereldwijd een fenomeen geworden. Ze worden voornamelijk verkocht in 'blind boxes', waarbij de inhoud pas na aankoop zichtbaar is, wat de verzamelwoede verder aanwakkert.

De populariteit explodeerde mede dankzij endorsements van beroemdheden als Kim Kardashian en Lisa van K-popgroep Blackpink. Deze hype heeft geleid tot lange rijen voor winkels over de hele wereld en maakte van Pop Mart een toonaangevende speler in de speelgoedindustrie. De vraag is nu in hoeverre consumenten zich bewust zijn van de omstandigheden waarin deze gewilde poppen worden geproduceerd.