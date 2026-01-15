Wikipedia bestaat 25 jaar: test met de quiz welk type Wikipedia-gebruiker jij bent

Wikipedia bestaat vandaag 25 jaar, speciaal voor de gelegenheid hebben ze een quiz uitgebracht waarmee je kunt testen wat jouw 'Wikipedia-toekomst' is.

De kracht van de gemeenschap

Wikipedia is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een onmisbare website met maandelijks miljarden bezoeken en 65 miljoen artikelen in meer dan 300 talen. Dit succes is te danken aan bijna 250.000 vrijwillige redacteuren wereldwijd. Van een Californische stormjager tot een Indiase arts die cruciale COVID-19 informatie deelde, tot misschien wel jouw buurman of buurvrouw, iedereen kan meewerken.

Zelfs in het huidige tijdperk van AI, is kennis menselijk, en zijn er mensen nodig om kennis te verspreiden. Juist deze door mensen samengestelde informatie vormt een van de meest hoogwaardige datasets voor het trainen van AI-Large Language Models.

Onmisbaar in het AI-tijdperk

De rol van Wikipedia is in het AI-tijdperk waardevoller dan ooit. Het platform, beheerd door een non-profit, is de ruggengraat van kennis op het internet geworden. De inhoud wordt gebruikt door chatbots, zoekmachines en stemassistenten.

Updates zoals een donkere modus en nieuwe datacenters verbeterden de toegankelijkheid en laadtijden. Projecten als Abstract Wikipedia en diverse community-initiatieven werken eraan om kennis-hiaten te dichten en de informatievoorziening nog inclusiever te maken voor de volgende generatie gebruikers.

De '25 Years of Wikipedia' tijdcapsule: doe de quiz

Een speciaal onderdeel van het jubileum is de lancering van de '25 Years of Wikipedia' tijdcapsule. Deze interactieve ervaring laat gebruikers duiken in het verleden, heden en de toekomst van de online encyclopedie. In de capsule deelt oprichter Jimmy Wales zijn persoonlijke herinneringen, bijvoorbeeld over de installatie van de allereerste servers. Daarnaast kun je zelf de interactieve quiz doen om te kijken wat jouw 'Wikipedia-toekomst' is.

De tijdcapsule belicht ook iconische momenten, zoals de bijna-crash van de servers door de enorme toeloop na de dood van Michael Jackson in 2009. Een ander bekend voorbeeld is het artikel over Paul de Octopus, die voetbaluitslagen voorspelde.