Van jazzlegende tot heilige: het bijzondere verhaal van de Sint John Coltrane Kerk in San Francisco

Een unieke kerk in San Francisco predikt al vijftig jaar het 'evangelie van de jazzlegende John Coltrane'.

Wie was John Coltrane?

John William Coltrane (1926-1967) was een baanbrekende Amerikaanse jazzsaxofonist en componist, en een van de meest invloedrijke jazzmusici van de 20e eeuw. Na zijn werk met grootheden als Miles Davis en Thelonious Monk, kreeg zijn muziek een diepe spirituele dimensie, wat culmineerde in zijn meesterwerk A Love Supreme (1965). Coltrane overleed op 40-jarige leeftijd aan leverkanker, maar zijn invloed blijft enorm, wat blijkt uit een postume Pulitzerprijs in 2007 en dus zelfs een heiligverklaring door de Afrikaans-Orthodoxe Kerk.

Een spirituele openbaring door jazz

Het verhaal begint in 1965 in San Francisco, toen Franzo en Marina King een concert van John Coltrane bijwoonden. De ervaring was zo diepgaand dat zij het omschreven als een 'geluidsdoop'. Voor hen was het alsof de Heilige Geest door Coltrane’s saxofoon sprak. Geïnspireerd door deze openbaring, stichtten zij een spirituele gemeenschap.

Coltrane tijdens een concert in de jaren 60.

Coltrane's iconische album A Love Supreme uit 1965 werd hun centrale tekst en de 'Coltrane-bewustwording' hun leidende principe. In de muziek zagen ze een weerspiegeling van de Heilige Drie-eenheid, wat de basis legde voor hun unieke geloofssysteem.

Van 'God' tot heilige

Aanvankelijk beschouwden de Kings John Coltrane als een incarnatie van God. Hun spiritualiteit was een mix van hun christelijke achtergrond, hindoeïstische meditatietechnieken en soefi-mystiek. Dit leidde tot een conflict met Coltrane's weduwe, Alice Coltrane, en een rechtszaak. De publiciteit die hieruit voortkwam, bracht hen in contact met de Afrikaans-Orthodoxe Kerk (AOC).

Een icoon van Coltrane (credits: coltranechurch.org)

Om toe te treden, moesten ze Coltrane's status verlagen van God naar patroonheilige. In 1982 werd John Coltrane officieel heilig verklaard door de AOC. Binnen de kerk blijven de meningen echter divers; sommigen zien hem als een heilige, terwijl anderen hem als een engel of een revolutionaire uiting van de geest van Christus beschouwen.

Een levende kerk vol muziek en activisme

Vandaag de dag heet de kerk de 'St. John Will-I-Am Coltrane African Orthodox Church'. Het spiritueel-klinkende Will-I-Am is afgeleid van Coltrane's tweede naam William. Het is een levendige gemeenschap, de kerkdiensten zijn uniek, met wekelijkse missen waarin jazzjamsessies zijn verwerkt en maandelijkse meditaties op de muziek van A Love Supreme.

Vanaf het begin was sociale rechtvaardigheid een kernonderdeel van hun missie. Ze organiseerden gratis maaltijden, yoga en boden hulp aan de gemeenschap, gedreven door de overtuiging dat verbinding met God hand in hand gaat met het dienen van de medemens. Ondanks de financiële uitdagingen door de toenemende gentrificatie in San Francisco, blijft de kerk haar boodschap van 'A Love Supreme' verspreiden.