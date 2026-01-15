Baudet neemt emotioneel afscheid van zijn 'dierbare vriend' Robert Jensen: 'Ik kus je gezicht'

Robert Jensen is op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn goede vriend en voormalig FvD-voorman Thierry Baudet reageert geschokt en deelt een opvallend intiem eerbetoon op Instagram: 'Ik omhels je grote mooie lijf.'

Donderdagmiddag sloeg het nieuws in als een bom. Robert Jensen, de man die van de mainstream talkshowtafel naar de online barricaden verhuisde, is niet meer. Hoewel de twee de laatste jaren onafscheidelijk leken in hun strijd tegen de 'gevestigde orde', laat Baudet nu een kant zien die we zelden bij de politicus tegenkomen: die van de diepbedroefde vriend.

'Onverschrokken en onsterfelijk'

In een uitgebreide post op Instagram steekt Baudet de loftrompet over de man die hij omschrijft als een 'wereldgozer'. Volgens de voormalig FvD-leider was Jensen altijd al onsterfelijk.

'Dit lichaam is tijdelijk, dit aardse gaat voorbij,' schrijft Baudet. Hij memoreert de onverschrokkenheid waarmee Jensen interviewde en zijn rol als "licht" tijdens de coronaperiode. De vriendschap ging duidelijk verder dan alleen politieke bondgenootschappen; de heren deelden niet alleen de podcaststudio van De Jensen Show en Forum Inside, maar ook privémomenten, wat blijkt uit een reeks gedeelde foto's.

'Ik proef m'n taart niet meer'

Baudet trekt alle registers open en kroont Jensen tot 'visionair' en 'held' – de man die met de botte bijl inhakte op de 'linkse kerk' en de Haagse regeltjes. Vooral Jensens rol als coronacriticus krijgt een vette pluim van de FvD-voorman.

"Door je ongelofelijke kracht, je puurheid en je alertheid zal je voortleven in de geschiedenis," aldus een emotionele Thierry, die de humor van zijn maatje nu al mist: 'Ik proef gewoon m’n taart niet meer!' Zelfs de inside jokes en de imitaties van Jensen 'oh hans!' worden in het eerbetoon niet vergeten.

Een intiem laatste saluut

Het eerbetoon eindigt in een bijna poëtische, intieme ontboezeming die de tongen op social media ongetwijfeld zal losmaken. Baudet sluit af met een laatste groet aan zijn 'onbereikbare' vriend: 'Dag held. Want een held, dat was je. Echt. Dag mooi, dag prachtig mens. Dag stem, dag levensgenieter.'

Hij vervolgt: 'De zee, op die ene plek, waar je altijd op de uitkijk ging zitten, daar, precies daar waar die op je wacht: die zal je ontvangen en je weer teruggeven aan ons allen waar je voor altijd zal voortleven in onze harten. Dag lieverd. Ik omhels je grote mooie lijf en ik kus je gezicht.'



Met het overlijden van Jensen verliest het alternatieve geluid in Nederland zijn luidste stem, en Thierry Baudet zijn 'dierbare vriend' en bondgenoot.