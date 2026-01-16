BN'er die bij Robert Jensen op de middelbare school zat onthult: 'Daar zag ik eigenlijk nooit het talent'

Een BN'er onthulde gisteren in RTL Boulevard dat ze bij Robert Jensen op de middelbare school zat.

Verrassende bekentenis

Mediacourant schreef vrijdag over de onthulling die niemand minder dan Bridget Maasland deed in RTL Boulevard. In het programma onthulde de presentatrice een persoonlijke anekdote: ze zat met Robert Jensen op de middelbare school. 'Daar zag ik eigenlijk nooit het talent dat later zo ontzettend tot zijn recht kwam,' gaf Maasland toe.

Deze bekentenis kwam na het nieuws dat de oud-RTL-ster, die de laatste jaren vooral bekendstond om zijn polariserende online programma's, was overleden aan een hartstilstand. Collega's merkten op dat hoewel hij velen van zich vervreemdde, zijn unieke stem nu toch gemist zou worden in het medialandschap.

Ontwikkeld talent

Boulevard-Collega Luuk Ikink suggereerde dat Jensens talent zich mogelijk pas na de middelbare school echt ontwikkelde, mede dankzij een radio-opleiding in Canada. Dit verklaarde volgens Maasland ook zijn goede beheersing van het Engels en zijn connecties met internationale sterren. Ondanks de kritiek op zijn latere werk, prees Maasland zijn eerlijkheid. 'Niet iedereen kon er goed mee omgaan, maar het was wel eerlijk. Je wist wel wat je kreeg,' stelde ze, en voegde toe dat hij de laatste tijd gemist werd.

Van kritiek naar lof

De positieve woorden zijn opmerkelijk, gezien de eerdere spanningen in de mediawereld. Jensen zelf had weinig warme woorden voor Maasland en hekelde haar ooit in zijn programma. Ook andere critici zijn nu opvallend mild. Vrienden van Jensen, zoals FVD-boegbeeld Thierry Baudet reageerden emotioneel op zijn overlijden.

Baudet postte een intiem bericht op Instagram, waarin hij vol lof sprak over zijn vriendschap met de presentator. 'Dit lichaam is tijdelijk, dit aardse gaat voorbij,' schreef hij onder meer.