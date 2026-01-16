Jan Dijkgraaf over afwezigheid Jack van Gelder: 'Over Frans Klein is ooit beweerd dat hij antisemitische gedachten heeft'

Er gaan de wildste verhalen rond over de afwezigheid van Jack van Gelder (75) in De Oranjewinter. Is het zijn gedrag, zijn afkomst of kunnen we het nog gekker verzinnen?

Vaste kijkers van De Oranjewinter missen Jack van Gelder. Waar issie?

Jack van Gelder lijkt uitgespeeld aan de Oranje-tafel. De oud-sportcommentator hoeft volgens vele media bij De Oranjewinter zijn stoel niet meer warm te houden en kan ook voor de zomerperiode beter alvast andere plannen maken. Volgens RealityFBI is de deur bij Talpa inmiddels stevig achter hem dichtgetrokken. Op Instagram meldt het roddelkanaal dat meerdere bronnen bevestigen dat Jack niet meer terugkomt. Gewoon klaar.

Daarmee wordt ook meteen duidelijk waarom zijn plotselinge verdwijning bij kijkers vragen opriep. Zelf vertelde Van Gelder eerder dat hij een nogal duidelijke boodschap kreeg vanuit Talpa. ‘Het team heeft mij laten weten vooralsnog met een andere basis te beginnen, zonder jou dus,’ zou Frans Klein tegen hem hebben gezegd. Geen blessuretijd, geen invalbeurt en zelfs geen plek op de reservebank: gewoon rigoureus vervangen.

Er gaan nogal wat verhalen rond over de werkelijke reden van zijn afwezigheid…

Presentatrice Hélène Hendriks zei aan het begin van het nieuwe seizoen dat Van Gelder wel terug zou komen, maar daar gingen meerdere media en journalisten mee aan de haal. Publicist Jan Dijkgraaf, bekend van de Meiland-boeken, vroeg zich in zijn podcast openlijk af of het misschien met Van Gelders Joodse achtergrond te maken kon hebben.

Frans Klein is in het verleden namelijk in verband gebracht met antisemitisme. Volgens RealityFBI zit de oorzaak vooral achter de schermen. De redactie zou Jack namelijk meer dan zat zijn. Zijn gedrag, zijn maniertjes en zijn werkwijze zouden voor steeds meer irritatie hebben gezorgd. Kortom: volgens verscheidene berichten gaat de winter aan hem voorbij, loopt de zomer zonder hem door en Jack mag het vanaf nu doen met herinneringen aan zijn vaste stoel aan de talkshowtafel.

‘Als ik nu kijk, vind ik het programma half zo leuk als wanneer Jack er zit. Hij moet terug aan tafel’

Wat vindt Jack van Gelder van zichzelf?

‘De redactie heeft besloten om mij deze cyclus niet uit te nodigen. Daar is niets vreemds aan. Ik ben freelancer’

Wat vinden wij van Jack van Gelder?

Hij heeft wat extra vrije tijd om aan zijn backstage-reputatie te werken.

Wat vinden anderen van Jack van Gelder?

Thomas van Groningen- tafelgast De Oranjewinter

‘Ik ken Jack eigenlijk niet echt als mens, ik heb misschien een of twee keer met hem aan tafel gezeten; niet vaak genoeg om hem te kunnen beschrijven in een profiel. Daar moet je mij dus niet voor hebben. Als kijker vind ik dat hij op zijn eigen manier iets toevoegt aan een gesprek. Zeker als het over voetbal gaat, luister ik graag naar hem, want daar heeft hij echt veel verstand van.

Ik vind hem een prettige gast als hij aanschuift. Interessant om naar te luisteren. Of ik hem echt mis nu hij er even niet bij is, daar heb ik eerlijk gezegd nooit zo over nagedacht. Ik begrijp dat hij deze winter niet aan tafel zit en misschien later weer terugkomt. Maar als hij er is, vind ik hem gewoon een fijne toevoeging aan het programma.’

Jan Dijkgraaf- publicist ‘Dat Jack van Gelder er niet zit, is niet het allerergst. Het grootste probleem is dat Rutger Castricum er dan zit. Dat is pas écht erg. Hij is de grootste hielenlikker bij iedereen geworden met zijn gehinnik. Dus de ellende werkt twee kanten op: we hebben minder rechtse praat van Van Gelder en meer geslijm van Castricum.

Wat Van Gelder betreft: hij is 75, er komt wel een moment dat hij moet stoppen. Aan de andere kant: het geluid van Van Gelder hoor je heel weinig bij tv-programma's. Johan Derksen en Van Gelder zijn geestelijk en financieel onafhankelijk, die zeggen gewoon wat ze vinden. Het is een gezond verstand geluid, daar ben ik het meestal wel mee eens. In de Nare Jongens Podcast heb ik me – als geintje – inderdaad hardop afgevraagd of Jacks afwezigheid te maken zou hebben met zijn Joodse komaf.

Het zal wel niet. Toch is over Frans Klein ooit beweerd dat hij antisemitische gedachten heeft. Het is vooral laf van de redactie, dat ze Klein hebben ingeschakeld om Jack te bellen. Dat hadden ze zelf moeten doen.’

Esther Voet- hoofdredacteur Nieuw Israëlietisch Weekblad

‘Ik weet niet of zijn Joodse komaf een rol heeft gespeeld bij deze beslissing, dat kan ik echt niet zeggen. Als Jack van Gelder zich onhebbelijk zou gedragen, dan kan ik me voorstellen dat een redactie zegt: we zetten je even op de strafbank. Maar ik ken Jack niet persoonlijk, dus daar kan en wil ik geen oordeel over vellen.

Wat ik wél zie, en dat zie ik al jaren, is dat mensen die een rechts geluid laten horen of zich uitgesproken pro-Israël uitlaten, in Hilversum heel snel worden kaltgestellt. Dat zien we de afgelopen twee jaar alleen maar sterker worden. We hebben te maken met een klimaat waarin anti-Israël-houdingen en agressief antisemitisme steeds vaker voorkomen; het is onder antizionisme verkapte Jodenhaat. Er zijn in de media een paar uitzonderingen, zoals PowNed, WNL en ook SBS. Bij Nieuws van de Dag zie ik gewoon goede, evenwichtige items langskomen en dat juichen wij collectief toe. Daar wordt wel degelijk ruimte geboden aan een ander geluid, dat vind ik belangrijk om te benadrukken.

In hoeverre Frans Klein daar persoonlijk invloed op heeft, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat Alfred Edelstein zich eerder zeer kritisch over hem heeft uitgelaten. Frans Klein kwam er toen niet al te best vanaf. Ik ken Alfred al sinds 1997 en ik beschouw hem als een zeer betrouwbaar en consciëntieus journalist, iemand die nooit zomaar iemand van iets zal beschuldigen. Alles wat ik hierover heb gezegd, is gebaseerd op zijn ervaringen en uitspraken.’

Frits Barend- Joodse collega

‘Hoe dat zit met Frans Klein en antisemitisme? Daar ben ik niet goed genoeg geïnformeerd voor. Ik kan het me niet voorstellen dat Jack daarom is weggezet, maar als het wel zo is, dan zullen we dat nooit te horen krijgen. Ze gaan echt niet zeggen: “We willen je niet omdat je Joods bent.” Of we dan helemaal terug naar af zouden zijn als zoiets zou gebeuren?

Nou, we zijn al een tijdje voorbij af, hoor. We staan er treurig voor op dat gebied volgens officiële cijfers van de Rijksoverheid. Of we Jack missen op tv? Hij was geweldig, maar er zijn nu ook weer goeie anderen. Het is best een leuk programma, ik heb er ook weleens gezeten.’

Hélène Hendriks- presentatrice De Oranjewinter

‘Ik lees van alles, maar heb al eerder aangegeven dat we Jack gewoon terugzien bij De Oranjezomer- en zondag. En in welke frequentie, dat gaat altijd in overleg. Hij is er deze twee weken niet, omdat Rutger na lange afwezigheid terug is en z’n beurten inhaalt en we ook andere mensen zoals Raymond (Mens, red.) en Thomas een keer willen zien aan de kop van de tafel.’