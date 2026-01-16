Relschoppers hielden de Haagse Schilderswijk in hun greep na de overwinning die het Marrokaans elftal een finaleplaats in de Africa cup opleverde.

Onrust in de Schilderswijk

Na de overwinning van Marokko in de halve finale van de Afrika Cup, ontstonden er in de Haagse Schilderswijk ongeregeldheden. Wat begon als een uitbundig feest met toeterende auto's en zwaaiende vlaggen, sloeg later op de avond om. Honderden, voornamelijk jonge, supporters waren op de been om de eerste finaleplek van hun team sinds 2004 te vieren.

De politie was preventief aanwezig om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat cruciale verkeerspunten, zoals de Vaillantlaan, geblokkeerd zouden worden door de feestende menigte. De sfeer was aanvankelijk uitgelaten en feestelijk.

Confrontatie met de politie

Gedurende de nacht werd de sfeer grimmiger. Groepen jongeren begonnen de aanwezige politieagenten en later de Mobiele Eenheid (ME) te bekogelen met vuurwerk en andere objecten. Om de rust te herstellen, voerde de ME charges uit en dreef de relschoppers uiteen.

Volgens een politiewoordvoerder is er één persoon aangehouden voor het niet opvolgen van een bevel, hoewel deze persoon later weer is vrijgelaten. De confrontaties markeerden een triest einde van wat een vreugdevolle avond had moeten zijn.

'Enkeltje Rabat'

De ongeregeldheden leidden tot een felle reactie van PVV-leider Geert Wilders. Op platform X deelde hij zijn ongenoegen met de gebeurtenissen. Wilders schreef: 'Onacceptabel. Het tuig oppakken en enkeltje Rabat'.

Zijn uitspraak is een duidelijke roep om harde maatregelen tegen degenen die verantwoordelijk waren voor het geweld en de wanorde in de Schilderswijk. De reactie van Wilders plaatst de rellen in een breder politiek debat over integratie en de aanpak van dergelijk gedrag.