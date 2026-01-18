Wendy van Wanten: van pin-up naar prinsenmoeder

Nederland leerde de Vlaamse Wendy Van Wanten kennen als presentatrice van het erotisch getinte programma De PinUp Club, dat van 1987 tot 1990 te zien was op Veronica. 35 jaar later blijkt ze de moeder van een Belgische prins, die al de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt en eindelijk door zijn koninklijke vader is erkend.

Zowat iedereen die in de jaren tachtig opgroeide in Nederland (en Vlaanderen) kent de aanstekelijke begintune van De PinUp Club – gezongen door eendagsvlieg Barbarella, een meidentrio – nog uit het hoofd. Wie nu als tiener dagelijks naar Pornhub surft, zal het verbazen, maar ooit moesten jongeren tjokvol testosteron zich behelpen met dat soft-erotische programma dat door Jef Rademakers werd gemaakt en drie seizoenen op televisie te zien was.

Een centrale rol in het programma was weggelegd voor Wendy Van Wanten (echte naam: Iris Vandenkerckhove), de toen 27-jarige Vlaamse die op geheel eigen, gespeeld naïeve en flirterige wijze de brievenrubriek van het programma presenteerde. Het maakte van haar in één klap een bekende seksbom in Nederland en Vlaanderen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Van Wanten in De PinUp-Club.

Maar de ambities van Van Wanten lagen elders. Ze bouwde toen al volop aan een zangcarrière. Na het einde van De PinUp Club nam die een enorme vlucht. Ze scoorde in Vlaanderen meerdere grote hits. Van Wanten nam in 1998 ook een single op met de Ierse, tweevoudige Eurovisiesongfestivalwinnaar Johnny Logan.

Toen Wendy zwanger bleek te zijn, viel al snel de naam van prins Laurent, de broer van koning Filip. Hij had de reputatie een vrouwenverslinder te zijn

Toen ze twee jaar later zwanger bleek en het niet wilde hebben over wie de vader was, dook de naam van Logan in de roddelpers op. Maar een naam die veel vaker viel, was die van prins Laurent, de broer van de huidige Belgische koning Filip. Die had de reputatie een vrouwenverslinder te zijn en had bovendien duidelijk een oogje op de zangeres.

Ze hadden elkaar leren kennen in Parijs in 1995, op een modeshow van de Belgische ontwerper Gérald Watelet. De prins spaarde daarbij de complimentjes niet, tot zichtbaar genoegen van Van Wanten, zo tonen persfoto’s aan. Na de modeshow gingen ze samen iets eten. De prins schreef bij het afscheid zijn telefoonnummer op een servet. Daarna werden Van Wanten en Laurent geregeld samen gespot.

De Belgische prins Laurent.

Er werd voor de zwangerschap dan ook al volop gespeculeerd over een relatie tussen de prins en de pin-up. En dat gebeurde nog nadrukkelijker toen Van Wanten in 1997 het slachtoffer werd van een mislukte carjacking toen ze midden in de nacht de woning van de prins verliet. Het nieuws lekte uit en verscheen in alle media. Tot woede van Laurent, die Van Wanten ervan verdacht het nieuws zelf doorgebeld te hebben naar journalisten. Plausibeler is dat een politieagent dat deed.

Het leidde tot een tijdelijke breuk, maar na enkele maanden volgde een verzoening. Twee jaar later was er dan de zwangerschap. Die maakte Van Wanten begin februari 2000 bekend tijdens een optreden. Ze vroeg meteen om haar privacy te respecteren. Vragen over de vader werden niet beantwoord. Logan? Laurent? Of toch iemand anders?

‘Vlaamse del’

Van Wantens manager Danny De Waele ging inwonen bij Van Wanten en haar zoontje Clément, die in augustus 2000 geboren werd. Hij gedroeg zich ook als de vader van het kind. Het deed de speculaties verstommen en daar kwam bij dat Laurent zich eind 2002 verloofde en enkele maanden later huwde met Claire Coombs, de dochter van een welgestelde Britse zakenman en zijn Belgische vrouw. En dus perfect aanvaardbaar voor Laurents ouders, de toenmalige koning Albert en koningin Paola.

Dat Laurent niet meer in de buurt hing van die ‘Vlaamse del’ (zo werd Van Wanten blijkbaar genoemd op het paleis) was voor de koninklijke familie een hele opluchting. Volgens onbevestigde geruchten was het Laurent al vanaf het begin duidelijk gemaakt dat een huwelijk met Van Wanten geen optie was en hem zelfs zijn dotatie zou kosten.

‘Ik herinner me nog dat koning Albert ooit langskwam bij de zender VTM, voor een bezoek,’ zegt royalty-expert Joëlle Vanden Houden. ‘Iedereen stond in de rij om hem de hand te schudden. Wendy ook. Maar er zijn toen echt mensen van het paleis tussen hen in gaan staan, zodat er zeker geen foto genomen kon worden van Albert met Wendy.’

Laurent met zijn vrouw Claire en hun drie kinderen.

Ongetwijfeld zal er meer gespeeld hebben dan het ouderlijke veto en het dreigement om Laurents koninklijke uitkering af te nemen. ‘Het lijkt nu alsof het de liefde van hun leven was, maar er waren nog andere vrouwen in het leven van Laurent. Die verhalen zijn ook bekend,’ zegt Vanden Houden. Een andere royalty-expert drukt het plastischer uit: ‘Laurent had een harem.’

Danny De Waele stierf in 2006. De kwestie van het vaderschap laaide af en toe nog eens op in de Belgische pers, maar nooit lang, en zonder dat er een antwoord kwam. En de meeste royalty-experts waren er intussen zeker van: Clément was de zoon van wijlen De Waele.

Tot recent. Clément, intussen meerderjarig, leidde een teruggetrokken leven. Maar wie de sociale media van de 25-jarige volgde, zag wel een opvallende fysieke gelijkenis met ene... prins Laurent. En toen verdwenen die foto’s op sociale media plots. Bronnen dicht bij het Belgische koningshuis bevestigen aan Nieuwe Revu dat dat geen toeval was: Clément was tot de conclusie gekomen dat hij niet langer het geheim van wie zijn vader is, verborgen wilde houden.

Laurent (l) samen met het Belgisch koninklijk paar Filip en Mathilde.

Om te vermijden dat na de onthulling zijn sociale media uitgeplozen en leeggeplukt zouden worden, zette hij ze op non-actief. Intussen werden gesprekken met prins Laurent en zijn entourage aangeknoopt om de zaak op een zo vlot mogelijke manier te laten verlopen en duidelijke afspraken te maken, onder meer over de erfenis, want Laurent heeft intussen drie kinderen uit zijn huwelijk met Claire Coombs. En dat vergde blijkbaar tijd. Het eerste contact tussen Clément en zijn vader dateert immers al van 2020. Nadien volgden verschillende ontmoetingen en gesprekken en uitte Clément uiteindelijk de wens om met het geheim naar buiten te treden.

Officiële erkenning

Laurent wist al vanaf het begin dat hij de vader van Clément was. Tot zijn huwelijk met Claire Coombs bezocht hij zijn zoontje ook af en toe. Daarna was er geen contact meer. Clément werd rond zijn zestiende door zijn moeder ingelicht over wie zijn echte vader was. Begin dit jaar werden dan de laatste stappen gezet naar een officiële erkenning van het vaderschap. Laurent stond daar nooit weigerachtig tegenover.

Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is Clément geen ‘bastaard’: Laurent was nog niet getrouwd toen zijn zoon met Van Wanten geboren werd. Een groot verschil met zijn halfzus Delphine, die geboren werd uit een buitenechtelijke affaire van Laurents vader Albert met zijn jarenlange minnares Sybille de Selys Longchamps.

Laurent met Clément, de zoon die hij samen kreeg met Wendy van Wanten.

De zaak-Delphine was bovendien een schoolvoorbeeld van hoe je zo’n situatie niet moet aanpakken. Alhoewel Delphine voldoende bewijzen in handen had – de fysieke gelijkenis, documenten, foto’s – weigerde koning Albert haar jarenlang te erkennen. Naar verluidt omdat zijn vrouw Paola, met wie hij zich in de jaren tachtig verzoend had, er fel tegen was. Het leidde tot rechtszaken en zelfs – ongezien – een DNA-afname bij de koning.

De ooit zeer populaire Albert verloor er veel sympathie door bij de bevolking, die maar niet kon begrijpen waarom een vader zijn dochter zo bleef afwijzen. Uiteindelijk kon Albert – DNA liegt niet – niet anders dan Delphine alsnog erkennen. De halfzus van Laurent mag sindsdien de titel ‘prinses van België’ dragen en is ook jaarlijks aanwezig op de ceremonies op de nationale feestdag, maar bronnen dicht bij het Belgische koningshuis zeggen dat er verder nauwelijks contact is tussen Delphine en haar vader, halfbroers en halfzus.

Dan kon Laurent op meer sympathie van de bevolking rekenen toen hij begin september aan het persagentschap Belga meedeelde dat hij het vaderschap van Clément erkende. Toch is de jongste broer van koning Filip niet meteen het meest populairste lid van de Belgische koninklijke familie. Dat was anders toen hij zijn relatie met Van Wanten had, in de jaren negentig.

Doordat Laurents vader Albert in 1993 koning was geworden, kwamen ook diens kinderen plots meer in de picture: de wat houterige Filip, de zeer katholieke Astrid en de prins-rebel Laurent. Die laatste trok zich in tegenstelling tot zijn broer en zus niets aan van de gebruiken en gewoonten aan het zeer traditionele, conservatieve Belgische Hof. Hij gaf volop interviews – not done in die tijd voor een prins –, scheurde voor de ogen van de camera’s met hoge snelheid de oprit van het paleis op, liet zich schminken als clown voor een circusvoorstelling en nam allerlei initiatieven voor dierenwelzijn. Het zorgde voor een grote populariteit.

Maar die nam af nadat meer en meer bekend werd hoe de prins zich ook met allerlei schimmige zaakjes bezighield. Zo bleek zijn Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (ietsje korter: KINT) een lege doos, maar wel een waar 400.000 euro gemeenschapsgeld per jaar naartoe vloeide. Daarnaast was de prins ook zijdelings betrokken bij een schandaal waarbij fondsen onterecht werden aangewend om zijn villa te verfraaien.

Ook trok de prins geregeld zonder medeweten van het paleis en de regering naar het buitenland, waar hij vaak contacten had met dubieuze figuren. Hij werd er meermaals voor op de vingers getikt. Toen hij op eigen initiatief – en in marine-uniform – deelnam aan een receptie op de Chinese ambassade voor de viering van negentig jaar Chinese Volksrepubliek was de maat vol en besloot de regering 15 procent van zijn jaarlijkse dotatie – wat neerkwam op een sanctie van 45.000 euro – in te houden.

Happy end?

Het leidde er allemaal toe dat de ooit zo populaire rebelse prins aanzienlijk daalde in de volksgunst. De verrassing was des te groter toen hij meedeelde dat hij het vaderschap van Clément niet betwistte en zelf had voorgesteld om een DNA-onderzoek te doen, om alle twijfels weg te nemen. ‘We gingen samen naar het ziekenhuis,’ vertelt Clément daarover. ‘Ik weet nog goed dat hij tegen mij zei: “Ik zal eerst gaan, zodat je je op je gemak voelt.” Op een gegeven moment kreeg ik een mail van het lab waarin stond dat het DNA voor 99,5 procent matchte.’

De verrassing was groot toen de prins meedeelde dat hij het vaderschap niet betwistte en zelf had voorgesteld om een DNA-onderzoek te doen

Een happy end? Een beter resultaat dan de zaak-Delphine? Toch niet. Want Clément en Van Wanten hadden intussen ook besloten hun verhaal te doen aan een televisiemaker. Dat resulteerde in een tweedelige documentaire voor de commerciële zender VTM, waar slechts een beperkt aantal mensen van op de hoogte was.

VTM gooide haar programmering om zodra Laurent het nieuws van de erkenning bekendgemaakt had en zond de eerste van de twee afleveringen diezelfde avond nog op primetime uit. Tegen de wil van Laurent, die het bij een simpele persmededeling had willen houden en zich gepakt voelde door het feit dat zijn zoon en diens moeder aan de documentaire hadden meegewerkt. Het uitgelekte feit dat Clément en Van Wanten ook nog eens betaald waren voor het programma viel ook in slechte aarde bij de prins. Sindsdien zit er een haar in de boter. Laurent is kwaad op VTM én op Van Wanten én op zijn zoon. Hij voelt zich gebruikt.

De krant Het Laatste Nieuws citeerde midden oktober een bron dicht bij Laurent die zegt dat de prins zich geschoffeerd voelt. ‘Hoe zou u zelf zijn? De prins heeft Clément geholpen in de zoektocht naar zijn identiteit: op zijn voorstel legden ze samen een DNA-test af. Hij betwist het vaderschap niet, integendeel. Hij handelt totaal anders dan koning Albert, die jarenlang zijn buitenechtelijke dochter Delphine weigerde te erkennen. En wat krijgt Laurent in ruil voor zijn goede intenties? Een kind dat op televisie voor heel België, en voor grof geld, zijn verhaal doet.

Cover van een CD van Wendy.

Met intieme details en zelfs privéfoto’s, waarop ook het interieur van Villa Clémentine te zien is.’ Clémentine is de naam van de woonstee van Laurent. Het is dan ook geen toeval dat Van Wanten voor de naam Clément koos. En wat te denken van het liedje dat Van Wanten kort na de geboorte van Clément uitbracht? In Mijn klein wonder zingt ze:

Je bent nog hulpeloos

Zo klein en broos

Ongelooflijk

En toch beheers je mijn bestaan

Hoe krijg je ’t voor mekaar

Hoe speel je ’t klaar

Jij regeert me

Bent de koning van m’n schoot

Soms moet je het antwoord ook niet te ver zoeken. Maar of het ooit nog goedkomt tussen ‘de koning van Wendy Van Wantens schoot’ en zijn vader, blijft vooralsnog de vraag.