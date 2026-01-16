Dit is waarom er nu al paaseitjes in de winkels liggen

De kerstdagen zijn nog maar net voorbij en nu al liggen de paaseitjes weer in de schappen. Lekker, maar waarom zo vroeg?

Logistieke en personele redenen

De Vlaamse omroep VRT vroeg aan een expert waarom paaseitjes zo vroeg in de schappen liggen. Volgens Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet van de organisatie Gondola is de vroege aanwezigheid van paaseieren deels een logistieke keuze. Zowel producenten als winkels willen voorkomen dat ze met grote voorraden blijven zitten.

Zodra de eieren geleverd worden, gaan ze dus direct de winkelvloer op. Daarnaast speelt personeelsplanning een rol. Winkelketens plaatsen de seizoensproducten in de rekken wanneer er voldoende mankracht beschikbaar is. Het is efficiënter om dit te vroeg te doen dan te laat, wanneer er mogelijk een tekort aan personeel is.

Een slimme commerciële zet

De vroege start van de verkoop is ook een puur commerciële beslissing. Hoewel de piekverkoop dichter bij Pasen ligt, zorgt een vroege start voor een gespreide omzet en wordt het risico op verlies geminimaliseerd. Door de producten ruim van tevoren aan te bieden, verzekeren winkels zich van een stabiele verkoopstroom.

Het is een strategische manier om de winstkansen te maximaliseren en te voorkomen dat ze met onverkochte voorraad blijven zitten na het feestseizoen, wat een direct verlies van omzet zou betekenen.

De psychologie van de consument

Een opvallende reden waarom de strategie werkt, is het gedrag van de consument. Billiet stelt dat zelfs mensen die zich ergeren aan de vroege verkoop, de paaseitjes toch kopen. Dit komt door wat hij 'een dualiteit in de mens als consument' noemt. Het kopen van de eieren, ongeacht het tijdstip, roept al een paasgevoel op. Uiteindelijk, zo concludeert de expert, 'is chocolade gewoon chocolade.' Of het nu de vorm heeft van een kerstboom of een paasei, consumenten kopen het product toch wel.