Geert Wilders stelt Kamervragen na onrust nederlaag Marokko: 'Al het reltuig het land uit'

Onrust in Den Haag en Amsterdam

Na de 1-0 nederlaag van Marokko tegen Senegal, verzamelden supporters zich in meerdere steden. In de Haagse Schilderswijk en in Amsterdam-West sloeg de sfeer om en werd het onrustig. Groepen jongeren zochten de confrontatie met de politie en journalisten. In Den Haag reden mensen toeterend door de straten en werd er vuurwerk afgestoken. In Amsterdam werd een afvalcontainer in brand gestoken en een pylon naar een politieauto gegooid.

ME ingezet in de Schilderswijk

De politie was in groten getale aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de situatie escaleerde. In de Schilderswijk werden agenten en omstanders bekogeld met zwaar vuurwerk. Nadat de relschoppers geen gehoor gaven aan de oproep om te vertrekken, werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Ook de ME werd bekogeld, waarna er acht aanhoudingen werden verricht voor onder andere openlijke geweldpleging, belediging en het bezit van vuurwerk. In Amsterdam zijn eveneens meerdere aanhoudingen verricht.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Politieke reacties

Deze en eerdere rellen hebben geleid tot verontwaardigde reacties vanuit de politiek. PVV-leider Geert Wilders heeft aangekondigd Kamervragen te zullen stellen over de ongeregeldheden. Hij pleit voor een harde aanpak en wil dat 'al het reltuig het land uit' wordt gezet. Wilders roept de minister-president in zijn vragen op om Marokkanen die 'zich zo verbonden voelen met Marokko' te vertellen dat ze 'in Rabat moeten wonen en daar moeten gaan rellen'.

De gebeurtenissen zullen ongetwijfeld leiden tot een breder debat over de aanpak van dit soort geweld en de integratie van bepaalde groepen in de samenleving. Wilders bleek bijzonder in zijn nopjes te zijn met de overwinning van Senegal, hij postte op X direct de vlag van het West-Afrikaanse land.