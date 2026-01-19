Trump overweegt nog steeds om Groenland in te nemen en koppelt dit aan het mislopen van de Nobelprijs voor de Vrede.

Importheffingen als drukmiddel

In een brief aan de Noorse premier Støre, die ook een reactie was op kritiek vanuit Finland, dreigt de Amerikaanse president Donald Trump met verstrekkende maatregelen. Als reactie op de weigering van Europese landen om de verkoop van Groenland te steunen, heeft Trump importheffingen van 10% aangekondigd voor acht landen, waaronder Nederland, Noorwegen en Finland.

Deze heffingen kunnen oplopen tot 25% als er geen akkoord wordt bereikt over de aankoop van het eiland. Volgens Trump is de controle over Groenland essentieel voor de Amerikaanse nationale veiligheid, mede vanwege de 'groeiende interesse' van Rusland en China in het Arctische gebied.

Koppeling met Nobelprijs voor de Vrede

Opmerkelijk is dat Trump in zijn communicatie een direct verband legt tussen zijn harde opstelling en het feit dat hij de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft ontvangen. Hij stelt zich 'niet meer verplicht te voelen om puur aan vrede te denken,' een opmerking die hij maakte in de brief aan de Noorse premier.

Hoewel de Nobelprijs wordt uitgereikt door een onafhankelijk comité en niet door de Noorse regering, gebruikt Trump dit als argumentatie voor zijn houding.

Europese reactie en gevolgen

De Europese bondgenoten hebben de acties van Trump scherp veroordeeld en bestempelen de dreigementen als 'chantage'.

De stap van Trump wordt gezien als een ondermijning van de trans-Atlantische betrekkingen. In reactie op de Amerikaanse dreiging met importheffingen, overwegen de Europese landen nu tegenmaatregelen en wordt er gesproken over een speciale EU-top om de situatie te bespreken. De spanningen tussen de VS en Europa lopen hierdoor verder op, met mogelijke gevolgen voor de internationale handel en diplomatieke relaties.