De oververtegenwoordiging van miljardairs

Uit het rapport blijkt dat miljardairs een 4.000 keer grotere kans hebben op een politiek ambt dan een gemiddelde wereldburger. In 2023 bekleedden 74 van de 2.027 miljardairs wereldwijd een regeringsfunctie. Het rapport, dat samenvalt met het World Economic Forum in Davos, benadrukt de relatie tussen economische en politieke ongelijkheid.

Als voorbeeld wordt de regering van de Amerikaanse president Donald Trump genoemd, die het rijkste kabinet in de moderne Amerikaanse geschiedenis heeft samengesteld. Dit heeft geleid tot beleid zoals grote belastingverlagingen voor de rijken en bezuinigingen op sociale vangnetten. Volgens Oxfam is oligarchie echter een wereldwijd probleem, met voorbeelden als Argentinië en Nigeria, waar rijke individuen nauwe banden hebben met leiders.

Een lucratief jaar voor de rijksten

2025 was een zeer winstgevend jaar voor miljardairs. Hun collectieve vermogen groeide met 2,5 biljoen dollar naar een recordhoogte van 18,3 biljoen dollar. Deze groei is bijna gelijk aan het totale vermogen van de 4,1 miljard mensen in de onderste helft van de vermogensladder. De Verenigde Staten tellen de meeste miljardairs, namelijk 932.

Het rapport suggereert dat Elon Musk de eerste biljonair ter wereld kan worden als zijn vermogen in 2026 even sterk groeit als in het voorgaande jaar. Ondertussen is de wereldwijde armoedebestrijding gestagneerd. Bijna de helft van de wereldbevolking (3,8 miljard mensen) leefde in 2022 in armoede.

Oproep tot het beperken van macht

Om de onbalans aan te pakken, roept Oxfam op tot het terugdringen van ongelijkheid door diverse maatregelen. De organisatie pleit voor het bevorderen van werknemersrechten, het verhogen van lonen, het opbreken van monopolies en het versterken van publieke diensten. Daarnaast stelt Oxfam voor om de macht van de superrijken te beperken door hogere belastingen en hervormingen van campagnefinanciering.

Het versterken van de politieke macht van gewone mensen door middel van stemrecht en participatie is volgens het rapport essentieel om zowel ongelijkheid te verminderen als de democratie te bevorderen.