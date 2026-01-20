Update van de redactie: aanvankelijk werden er negen fractieleden gemeld door het AD en De Telegraaf. Inmiddels blijken zeven leden daadwerkelijk te vertrekken.

Kritiek op politieke koers

Het AD meldt op basis van een brandbrief die in handen is van De Telegraaf dat PVV'ers in verzet komen tegen fractievoorzitter Wilders. De opstandige fractieleden, onder aanvoering van Gidi Markuszower, hekelen de weigering van Wilders om samen te werken met het minderheidskabinet.

In de brief stellen zij dat de PVV niet wordt buitengesloten, maar juist zélf partijen uitsluit. In plaats van alleen kritiek te leveren, willen zij een 'constructieve oppositie' voeren en 'zakendoen' om zo hun kiezers te bedienen. De huidige koers wordt door hen als onverstandig bestempeld, omdat de partij zichzelf hiermee politiek isoleert.

Roep om democratie en bredere focus

Een ander belangrijk punt van kritiek is het gebrek aan interne democratie. De dissidenten eisen een koerswijziging en willen dat de partij toekomstbestendig wordt gemaakt. Ze richten zich direct tot Wilders met de boodschap dat de PVV geen 'one-issue partij' meer is. Het plaatsen van beledigende plaatjes over de islam op sociale media mag dan wel kunnen, maar het lost volgens hen geen enkel probleem voor de kiezer op.

Verwijten over campagne en zetelverlies

Tot slot wordt Wilders persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende verkiezingsresultaten. De briefschrijvers wijzen op de dramatische daling in de peilingen, van 53 naar 17 zetels. Ze stellen onomwonden dat de campagne instortte 'omdat de lijsttrekker er geen zin meer in had'. Deze frontale aanval op de partijleider is een zeldzaamheid binnen de PVV, waar Wilders de touwtjes doorgaans strak in handen heeft.