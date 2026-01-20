Wilders verrast door vertrek

In een reactie in de wandelgangen van de Tweede Kamer toonde Geert Wilders zich verrast door het besluit van de zeven fractieleden. Hij gaf aan dat er de afgelopen weken juist over de koers was gesproken en dat hij dacht dat er een akkoord was bereikt.

Het abrupte vertrek is voor hem dan ook een grote schok, die hij omschrijft als 'een zwarte dag voor de PVV'. Wilders sprak tevens zijn vrees uit dat de vertrekkende leden hun Kamerzetels zullen meenemen, wat de fractie aanzienlijk zou verzwakken.

Fundamentele kritiek op koers

De aanleiding voor het vertrek van de groep, met daarin onder anderen Gidi Markuszower en Hidde Heutink, is diepe onvrede. Uit een intern document blijkt dat zij onmiddellijke koerswijzigingen eisten. De kern van hun kritiek is dat de partij te weinig resultaten boekt voor haar kiezers en dat de structuur, met Wilders als enig lid, het voortbestaan van de PVV in gevaar brengt. De continuïteit mag volgens hen niet afhankelijk zijn van de besluiten van één persoon.

'Meer dan een Twitter-account'

Naast de partijstructuur was er ook kritiek op de manier waarop Wilders de PVV vertegenwoordigt. Zijn communicatiestijl, met name op sociale media, ligt onder vuur. De opgestapte leden vinden dat 'beledigende plaatjes op X over de (symbolen van de) islam' geen problemen voor de kiezers oplossen. Hiermee geven ze aan dat de partij zich op inhoudelijke resultaten moet richten en meer moet zijn dan alleen het X-account van de leider.