Een conflict over de partijkoers heeft geleid tot een breuk binnen de PVV-fractie. Zeven leden splitsen zich af onder leiding van Markuszower.

'Zwarte dag voor de PVV'

PVV-leider Geert Wilders noemt het vertrek van zeven fractieleden, onder wie zijn jarenlange vertrouweling Gidi Markuszower, een 'emotioneel' moment en een 'zwarte dag' voor zijn partij. Hoewel hij het woord 'verraad' niet in de mond neemt, geeft hij toe de breuk niet te hebben zien aankomen.

Het is niet de eerste keer dat leden de PVV verlaten, maar nog nooit vertrokken er zeven Kamerleden tegelijk. Onder de vertrekkers zijn zowel nieuwelingen als ervaren krachten, zoals René Claassen en Hidde Heutink.

Onenigheid over de koers

De directe aanleiding voor de breuk is het weigeren van Wilders om de verkiezingscampagne te evalueren. Volgens de afgesplitste leden, was een onafhankelijke evaluatie nodig om te leren van het teruglopende zetelaantal in de peilingen vlak voor de verkiezingen.

Daarnaast hekelen ze het uitsluiten van samenwerking met andere rechtse partijen, wat in een minderheidscoalitie cruciaal is. Markuszower benadrukte dat hierover 'heel veel' gesprekken met Wilders zijn gevoerd, maar een discussie hierover binnen de fractie 'onmogelijk werd gemaakt'.

Nieuwe fractie onder leiding van Markuszower

Gidi Markuszower, die al sinds 2017 namens PVV in de Kamer zit, wordt de leider van de nieuwe fractie. Voormalig campagneleider Hidde Heutink neemt de rol van vicevoorzitter op zich. De nieuwe fractie staat naar eigen zeggen open voor samenwerking met de beoogde minderheidscoalitie.

Markuszower wees ook op een dreigend gevaar voor de PVV: een wetsvoorstel dat partijen kan verplichten om leden inspraak te geven. 'Als je dit niet toelaat, word je verboden,' aldus Markuszower, die stelt dat de fractie zich moet afvragen hoe ze kan voorkomen dat PVV-kiezers 'dakloos' worden.