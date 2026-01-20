Onbegrip over gebrek aan inspraak

Dion Graus, een van de langstzittende Kamerleden voor de PVV, kan zich niet vinden in de reden die de vertrekkende politici opgeven: een gebrek aan inspraak. Hij stelt dat er wel degelijk ruimte is voor discussie binnen de fractie.

Graus onderbouwt dit met zijn eigen ervaringen en zegt: 'Dat hebben ze toch wel? Ik ben iedere week aan het straatvechten, ook in de fractie.' Hiermee suggereert hij dat een stevig debat niet wordt geschuwd en dat inspraak wordt verdiend door de strijd aan te gaan.

Harde woorden voor 'muiters'

Graus heeft geen goed woord over voor de zeven dissidenten en windt er geen doekjes om. Hij trekt een historische parallel en noemt hen 'muiters', een term die hij vaker voor afvallige partijgenoten heeft gebruikt. 'We hebben vaker muiters gehad,' merkt hij op, waarmee hij de huidige situatie lijkt te bagatelliseren. 'We zijn ontdaan van muiters en ratten,' zei de grootste dierenliefhebber van de PVV tegen De Telegraaf.

Zijn harde houding blijkt ook uit zijn uitspraak over hoe er in het verleden met dergelijke situaties werd omgegaan: 'Die hebben we naar buiten getrapt.'

De fractie gaat door

Ondanks de onrust en het vertrek van een aanzienlijk deel van de fractie, straalt Graus vertrouwen uit in de toekomst. Volgens hem laat de kern van de partij zich niet van de wijs brengen door de opstappende Kamerleden. Hij benadrukt dat de overgebleven fractieleden onverstoord hun werk zullen voortzetten. Met de woorden 'gewoon verder voor dieren, vaderland en volk' maakt hij duidelijk dat de ideologische missie van de PVV ongewijzigd blijft en prioriteit heeft boven interne strubbelingen.