Verdeeldheid op rechts

De fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA is openlijk blij met de recente ontwikkelingen binnen de PVV. Zeven leden hebben besloten de partij te verlaten, wat volgens Klaver leidt tot een verdere versplintering van de rechterflank in het politieke spectrum. Hij ziet deze afsplitsing niet als een verlies, maar juist als een positieve wending die de politieke dynamiek kan veranderen.

GroenLinks-PvdA grootste oppositiepartij

Door het vertrek van de zeven Kamerleden krimpt de PVV-fractie van 26 naar 19 zetels. Dit heeft als direct gevolg dat GroenLinks-PvdA, met 20 zetels, de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer wordt. 'Het betekent dat onze positie nog sterker is geworden,' aldus Klaver. Deze nieuwe status geeft de partij meer gewicht in de onderhandelingen en debatten, met name richting de formerende partijen D66, VVD en CDA.

Samenwerking met afsplitsers onzeker

Hoewel de zeven afgesplitste PVV'ers hebben aangegeven een constructieve houding aan te willen nemen, is Klaver voorzichtig. Hij sluit een samenwerking uit als de nieuwe fractie dezelfde ideeën als de PVV blijft uitdragen. Een constructieve opstelling is voor hem niet voldoende; de inhoudelijke koers is doorslaggevend. Klaver neemt voorlopig een afwachtende houding aan: 'Ik moet eerst maar eens zien wat dit gaat brengen.'