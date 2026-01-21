Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 4e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Borstkanker discrimineert niet

Roze lintjes, mammografieën en landelijke bevolkingsonderzoeken: één op de zeven vrouwen wordt in haar leven getroffen door borstkanker. In de schaduw van deze wereldwijde gezondheidscrisis worstelen hun mannelijke lotgenoten ook nog meteen ander kwaad: een hardnekkig imago-probleem. Nieuwe Revu ging in gesprek met drie mannen met borstkanker, overleven met een ‘vrouwenziekte’, schaamte en vooroordelen. ‘Bij de mammografie riepen ze: komt u maar, mevrouw!’

Giulio Regeni: de marteldood van een Italiaanse student

In 2016 werd er in het Egyptische Caro een gruwelijke moord gepleegd op de linkse Italiaanse student Giulio Regeni. Tien jaar later zijn de daders nog steeds niet berecht en de strijd om de waarheid te achterhalen, duurt tot op de dag van vandaag voort.‘Al het kwaad van de wereld heb ik nu gezien.

EasyToys-baas Anneke Kamphuis: ‘Toys voor mannen nog steeds taboe'

Anneke Kamphuis (41) is sinds kort de eerste vrouwelijke CEO van EQOM; een afkorting vanE-commerce, Quality, Open-Mindedness en Multinational. Het is het moederbedrijf van erotiekmerken als EasyToys, Beate Uhse en Pabo:de Europese marktleider op het gebied van sexual wellness. Een vrouw aan de leiding in een door mannen gedomineerde wereld: ‘Ik zou soms wel iets meer tevreden willen zijn met waar ik sta.’

Anneke Kamphuis

Johan de boterhamman deelt brood uit aan arm Rotterdam

Ruig was het leven van Johan Muurlink (57), de boterhamman van Rotterdam. Zo ruig, dat hij er eigenlijk niet eens meer zou zijn geweest. Maar hij is er nog, na een leven als dakloze én als miljonair. Als boterhamman is hij tegenwoordig onmisbaar voor honderden kinderen in het armere deel van Rotterdam. Omdat hij dagelijks met een ploeg vrijwilligers brood voor ze smeert.

Johan smeert boterhammen.

Documentairemaker Ruben Terlou: 'Mijn werk is mijn leven'

Het is fascinerende televisie: Ruben Terlou (40) die aan de andere kant van de wereld Chinees praat alsof hij nooit anders heeft gedaan. Voor zijn nieuwste serie reisde de programmamaker af naar de landen rond de Zuid-Chinese Zee, het toneel van snel oplopende spanningen. Maar hij zoekt het ook dichter bijhuis, in de vorm van de theatervoorstelling Op reis door een nieuwe wereld, die hij samen met JelleBrandt Corstius opvoert.