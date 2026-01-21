'Het werd tijd'

Derksen stelde dat het tijd werd dat PVV'ers bij de partij vertrokken. 'Wilders en de PVV werken binnen een democratische organisatie in de Tweede Kamer, alleen de club is niet democratisch,' aldus De Snor. Hij zei zich al langer af te vragen waarom iedereen binnen de partij Wilders braaf volgt, en noemde de PVV de one-man-show van Wilders.

Kritiek op Wilders

Wilders is volgens hem de laatste persoon die moet klagen dat er met het mes op tafel wordt onderhandeld. De PVV-leider hanteert die stijl zelf 'altijd' volgens Derksen. Het was volgens hem een 'hele domme zet' van Wilders dat hij niet met de formerende partijen wilde praten. Dat zou louter 'rancuneus' zijn en 'tegen het landsbelang,' aldus De Snor.

'Als anderen willen doen wat hun taak is, kan hij hen dat niet kwalijk nemen, en dan moet je dat bespreekbaar maken.' Het feit dat de PVV geen democratische partij is zou voor Derksen een reden zijn om nooit op hen te stemmen. 'Je hebt één man die aan de touwtjes trekt, het is middeleeuws!' luidde de conclusie. Tafelgast Tina Nijkamp knikte instemmend.