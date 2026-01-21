Kritiek op Van der Plas

Schimmelpenninck brengt het gesprek over Van der Plas op smakeloze wijze op gang. 'Caroline van der Plas, die tegenwoordig mank loopt. Ik weet niet wat zij doet, waardoor zij niet meer kan lopen,' zegt de Volkskrant-columnist. Hij wordt onderbroken door Reesema die op vragende toon 'boerengolf? Er is wat misgegaan' zegt. 'Blessure van het boerengolf, dat is wel een goeie theorie' haakt Schimmelpenninck lachend in.

'Het begint een totale karikatuur te worden dat mens,' vervolgt Schimmelpenninck. Vervolgens bespreken de heren de inhoudelijke standpunten van Van der Plas over het minderheidskabinet en stellen ze dat de BBB-leider alle partijen te links vindt. 'Dat gaat dus zo ver dat ze volgens mij dus haar linkerbeen ook niet meer wil gebruiken. Strompelen, te dom voor woorden dat mens,' concludeert Schimmelpenninck.

Reactie van Caroline van der Plas

Caroline van der Plas reageerde via X op het betreffende fragment uit de Zelfspotcast. 'Mensen belachelijk maken om een aandoening. Mijn mank lopen heeft te maken met mijn artritis, die op dit moment erg opspeelt.' Aldus de BBB-leider. Ondanks de pijn staat ze elke dag in de (Tweede, red.) Kamer naar eigen zeggen. 'Wie hier de echte zielepoot is, zien we hier in vol ornaat.'

De aanval van Schimmelpenninck op de fysieke gesteldheid van Van der Plas is gezien zijn standpunten uit het verleden weinig verrassend. In een column in 2024 zette hij mantelzorgers die parttime gingen werken om daarnaast zorg voor geliefden te dragen weg als flauwekul. 'Wie het gejammer over mantelzorgen hoort, vergeet bijna dat we vroeger ook ouderen verzorgden'.