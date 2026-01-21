De Canadese premier Mark Carney roept in een speech op het Wereld Economisch Forum in Davos op tot een nieuwe, eerlijkere wereldorde.

Afscheid van de oude wereldorde

Tijdens zijn speech in Davos stelt premier Mark Carney dat de oude wereldorde niet zal terugkeren en dat nostalgie geen effectieve strategie is. Zonder hem bij naam te noemen, hekelt hij de aanpak van Donald Trump, waarbij grootmachten 'de economie als wapen en importtaksen als dwangmiddel' gebruiken.

Carney roept middelgrote machten, zoals Canada, Brazilië en Japan, op om de krachten te bundelen. 'We moeten samenwerken,' stelt hij, 'zodat we een plaats aan tafel krijgen en niet zelf op het menu staan.' Deze oproep tot eenheid is een duidelijke strategie om een tegenwicht te bieden aan de druk van grootmachten als de VS en China.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Spanningen rond Groenland en de NAVO

De speech van Carney komt op een moment van hoogoplopende spanningen, met name rond Groenland. De aanhoudende wens van de VS om Groenland van Denemarken over te kopen, inclusief dreigementen met extra importtaksen, zorgt voor woede in Europa. De Amerikaanse president zinspeelde zelfs op het heroverwegen van de Amerikaanse deelname aan de NAVO.

Carney reageert hierop door te benadrukken dat Canada's toewijding aan de NAVO rotsvast is. Hij spreekt zijn volledige steun uit voor Denemarken en het zelfbeschikkingsrecht van Groenland, een gevoelig onderwerp gezien Trumps eerdere suggesties dat Canada een Amerikaanse staat zou moeten worden.

Canada’s nieuwe economische koers

Als reactie op de Amerikaanse importtaksen en de toenemende druk, zet Canada actief in op het verminderen van zijn economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Intern uit dit zich in de 'elbows up'-beweging, die Canadezen aanmoedigt Amerikaanse producten en reisbestemmingen te mijden. Extern richt Carney zijn blik op nieuwe handelspartners.

Een recent handelsakkoord met China, ondertekend met president Xi Jinping, versoepelt de taksen op Chinese elektrische autos en Canadese landbouwproducten. Carney beschouwt deze deal als een cruciale stap om Canada voor te bereiden op de 'nieuwe wereldorde' door de banden met Azië aan te halen.