Groenland: een strategisch 'stuk ijs'

Het meest opvallende onderwerp was Trumps hernieuwde wens om Groenland over te nemen van Denemarken. Hij noemde het eiland een 'strategisch belangrijk' maar 'onverdedigd stuk ijs' en stelde dat alleen de VS de veiligheid ervan kan garanderen. Trump gaf aan onmiddellijk te willen onderhandelen en zette Denemarken onder druk met een duidelijke boodschap: een 'ja' zou worden gewaardeerd, een 'nee' zou worden onthouden.

Hij benadrukte zijn standpunt door te verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog, waarna de VS het eiland volgens hem ten onrechte teruggaven aan een 'ondankbaar' Denemarken. Hoewel hij grapte geen militair geweld te zullen gebruiken, was de dreiging van andere sancties, zoals importheffingen op Franse wijn in een vergelijkbare kwestie met Macron, voelbaar.

Economische onvrede en Republikeinse zorgen

Hoewel aangekondigd als het hoofdonderwerp, kreeg de Amerikaanse economie minder aandacht. Trump sprak in de context van de naderende tussentijdse verkiezingen, waarbij zijn Republikeinse partijgenoten zich zorgen maken over de economische onvrede onder kiezers. Er heerst een paradox: terwijl officiële cijfers en economen een positief beeld schetsen, ervaart de gewone Amerikaan dit anders. De hoop binnen de partij is dat Trump zich meer op dit thema zal richten om zorgen weg te nemen.

Buitenlandbeleid en bekende retoriek

De toespraak bevatte ook een reeks van Trumps bekende standpunten en anekdotes. Hij herhaalde zijn onbewezen claim dat de presidentsverkiezingen van 2020 door fraude zijn verloren en stelde dat de oorlog in Oekraïne onder zijn leiderschap nooit was begonnen.

Daarnaast deelde hij een verhaal over een succesvolle onderhandeling met de Franse president Macron over medicijnprijzen, waarbij hij dreigde met importheffingen. Ook een positieve verwijzing naar NAVO-topman Mark Rutte kwam aan bod. Trump refereerde weer eens naar het feit dat Rutte hem 'Daddy' noemde.