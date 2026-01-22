Faber onderbroken bij indienen moties

Marjolein Faber stond op het punt om haar laatste twee moties in te dienen, totdat ze werd tegengehouden door Kamervoorzitter Thom van Campen. De moties hadden betrekking op het denaturaliseren van rellende Marokkanen, om ze 'terug te kunnen sturen naar Marokko'. Tot het indienen kwam het echter niet: 'Dat was het, dat was uw spreektijd,' onderbrak de VVD'er de oud-minister. Verontwaardigd zei Faber dat ze toch nog twee moties wilde indienen. Van Campen bleek echter onverbiddelijk en wees haar nogmaals op het feit dat haar spreektijd voorbij was en gaf geen coulance.

Faber gaf aan dat ze de volgorde van haar moties anders had aangepakt als ze wist dat haar spreektijd beperkt zou worden. Ze had niet op de tijd gelet omdat ze haar moties op moest lezen, aldus de PVV'er. Ze stelde een ordevoorstel voor om de andere leden te laten stemmen om haar toch de moties te laten indienen. Er bleek echter geen steun en dus moest Faber de microfoon verlaten om plaats te maken voor Caroline van der Plas, die haar eerder al op het reglement van orde had gewezen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Reactie Faber

Zichtbaar ontdaan verliet Faber de microfoon, louter oud-partijgenoten Ingrid Coenradie en Gidi Markuszower bleken bereid om haar coulance te gunnen, maar de meerderheid was tegen. Via X haalde Faber met een sneer uit naar van Kampen: 'Kinderachtige Kamervoorzitter TK staat niet toe dat ik samen met Geert Wilders motie indien'. 'Reden, 1 minuut spreektijd tekort!!! Man man...'

Faber had echter al coulance gekregen van Van Campen. Hij gaf aan dat ze zelfs voordat ze aan haar laatste twee moties toe was al over haar spreektijd heen was, maar dat hij haar de tijd had gegeven om haar motie af te maken.