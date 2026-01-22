Donald Trump's 'Golden Dome' is een ambitieus en controversieel plan voor een raketschild dat de VS moet beschermen. Waarbij Groenland essentieel is.

Een defensiesysteem in de ruimte

De 'Golden Dome' is geen fysieke koepel, maar een theoretisch defensiesysteem. Het doel is om de VS te beschermen met een netwerk van honderden sensoren, satellieten en geavanceerde onderscheppingssystemen. De kern van het plan bestaat uit grondgebonden radars voor detectie en innovatieve ruimtewapens voor de vernietiging van vijandelijke raketten.

Twee opvallende onderdelen zijn krachtige lasers die doelen op afstand kunnen vernietigen en de zogeheten 'Rods from God' (Staven van God). Dit zijn zware metalen staven die vanuit de ruimte worden gelanceerd en door hun enorme kinetische energie een doelwit volledig vernietigen. Dit futuristische arsenaal, deels gebaseerd op concepten uit de Koude Oorlog, moet een schild vormen ter bescherming van de VS.

De cruciale rol van Groenland

Groenland speelt een strategische rol in het 'Golden Dome' project. Vanwege zijn geografische ligging zouden raketten vanuit Rusland of China richting de Verenigde Staten waarschijnlijk over het eiland vliegen. Dit maakt Groenland de perfecte locatie voor de plaatsing van radarsystemen en onderscheppingswapens, die essentieel zijn voor vroegtijdige waarschuwing en verdediging. De VS heeft er al de Pituffik Space Base, maar een nieuwe overeenkomst met Denemarken en Groenland zou de Amerikaanse militaire aanwezigheid aanzienlijk moeten uitbreiden.

Kosten, haalbaarheid en controverse

Het project wordt geplaagd door grote twijfels over de kosten en technische haalbaarheid. Waar eerst werd gesproken over 25 miljard dollar, lopen de schattingen van experts nu op van 100 miljard tot mogelijk zelfs een biljoen (1.000 miljard) dollar. Technologisch gezien is het raken van een snel bewegend doelwit vanuit de ruimte een immense uitdaging. Bovendien is het plan zeer controversieel: het plaatsen van wapens in de ruimte kan een internationale wapenwedloop ontketenen en de geopolitieke spanningen met landen als Rusland en China verhogen.