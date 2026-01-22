Bart Nijman: 'Wedden dat Teuntje straks gewoon de tv aanknipt voor Oranje?'

'Die zou toch met zijn mediaprofiel beter moeten weten dan deze kinderlijke kruistocht in voetbalbroek'

Teun van de Keuken wil dat het Nederlands elftal niet meedoet aan het WK voetbal in de Verenigde Staten. Daar is ie een petitie voor gestart die al tienduizenden malen is ondertekend. Uiteraard mocht ie – met zijn vrije toegang tot grote mediaportalen – in een NPO-talkshow om die tienduizenden ondertekenaars te gebruiken als hefboom voor nog meer handtekeningen.

Afgelopen week zat ik me al af te vragen, na de militaire lobotomie op het Venezolaanse regime van Maduro, de interne Amerikaanse drama’s met, rond en tegen migratiepolitie-dienst ICE, en de grijpgrage oranje handjes van Trump richting Groenland, welke Nederlandse dominee deze keepershandschoen zou oppakken, met het wereldkampioenschap als decor voor zulke machinale deug. Het is dus die meneer van de Keuringsdienst van WK’s geworden.

Dat je in de smurfendorpen van sociale media struikelt over Trumphaters die vanaf hun zeepkistje tegen tweehonderd volgers profetieën prediken over het aartsvijandschap dat we jegens Amerika behoren te koesteren, is logisch. Iedereen plant graag z’n vlaggetje in de dampende nieuwsdrol van de dag en Donald Trump hangt al jaren in het confectierek van makkelijk zittende meningen. Je bent zonder moeite modieus, het kost niks en je valt niet uit de toon op de catwalk van het groepsdenken.

Maar zo’n Jeuk van de Kreunen, die zou toch met zijn mediaprofiel beter moeten weten dan deze kinderlijke kruistocht in voetbalbroek. Als er in Qatar gevoetbald mocht worden, in door slavenhanden gebouwde stadions waar de grasmatten in bloed, jihadterreur en gasbelangen zijn gedrenkt (Nederland sloot na de Russische inval in Oekraïne nog een grote LNG-deal met de hoofdsponsors van Hamas), dan weet Teuntje heus wel dat er in juni gewoon bijtijds afgetrapt gaat worden in de VS.

Wat blijft er dan over? Nou, dat Van de Keuken zich kan profileren als een Beter Mens onder de Goede Gelijken. Zijn petitie houdt geen WK tegen maar hij weet toch maar mooi tienduizenden, misschien wel meer dan honderdduizend mensen achter zijn mening te scharen. Zo’n hoge Moraalmissie (met hoofdletter M) is een vorm van kleinkunst (met een kleine k): je moet je best doen om je er nog aan te ergeren maar het kost geen enkele moeite om niet te hoeven lachen.

Een boel mensen zullen dankzij het handtekeningen-trechtertje van Teun een bijzonder goed gevoel over zichzelf krijgen. Gratis en voor niets, vrijblijvend bovendien en dat het zonder gevolgen blijft omdat de bal gewoon zal rollen komende zomer: ach, je stond in ieder geval aan de goede kant van de grasmat. Of ernaast, in dit geval.



Als Trump de Eskimo’s nog een stadion in 51ste staat Groenland wil laten bouwen, zal ie wel flink de zweep over de hondenslede moeten halen. En wedden dat Teuntje straks gewoon de tv aanknipt voor Oranje?