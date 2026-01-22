Een drone die vloog nabij vliegbasis Volkel is in beslag genomen. Autoriteiten onderzoeken de intenties van de bestuurder.

Drone aangetroffen in no-flyzone

Bij vliegbasis Volkel is vorige week een drone onderschept die vloog in een streng beveiligde no-flyzone. De marechaussee kreeg donderdag een melding binnen van een mogelijke drone in de buurt van de basis. Na een zoekactie werd het toestel uiteindelijk gespot op een bedrijventerrein net buiten het hekwerk van de vliegbasis.

Hoewel de drone zich niet letterlijk boven het terrein bevond, viel de locatie wel binnen het verboden luchtruim rond de militaire installatie. Om die reden is de drone direct in beslag genomen. Ook de bestuurder werd aangetroffen in de nabijheid van het toestel en is aangesproken door de autoriteiten.

Onderzoek naar bestuurder en intenties

De marechaussee is een onderzoek gestart naar de bestuurder van de drone en de omstandigheden rondom de vlucht. Daarbij wordt onder meer gekeken of er sprake was van kwade bedoelingen of van onwetendheid over de geldende regels. Vliegen met drones in de buurt van militaire bases is strikt verboden vanwege veiligheidsrisico’s.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal justitie bepalen of er vervolgstappen worden genomen. Dat kan variëren van een waarschuwing of boete tot strafrechtelijke vervolging, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Toename van drone-incidenten bij vliegvelden

Het incident bij Volkel staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden worden steeds vaker drones waargenomen bij vliegvelden en militaire bases. Rond vliegbasis Volkel gebeurde dit al meerdere keren, waarop Defensie extra maatregelen nam om drones uit de lucht te halen. Ook Eindhoven Airport ondervond recent hinder van dronewaarnemingen.

Eind november werd het vliegverkeer daar zelfs enkele uren stilgelegd na meldingen van meerdere drones. Zulke verstoringen hebben grote gevolgen, omdat drones een serieus gevaar vormen voor vliegtuigen tijdens het opstijgen en landen. Autoriteiten benadrukken daarom opnieuw het belang van naleving van de dronewetgeving.