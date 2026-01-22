Een eenvoudige boodschap in de sneeuw leidde tot een bijzonder moment van menselijkheid midden in het oorlogsgebied in Oekraïne.

Noodkreet vanuit de lucht gezien

Tijdens een verkenningsvlucht boven Kostiantynivka in de regio Donetsk merkte een Oekraïense drone-operator iets opvallends op. In de sneeuw, naast een huis, stond met grote letters geschreven: 'Stuur alstjeblieft brood'. Het bleek een noodkreet van een oudere vrouw die vastzat in het frontgebied.

De vrouw bedankte Maksym door twee keer 'bedankt' (спасибо) te schrijven in de sneeuw.

Volgens de dronepiloot, de 19-jarige Maksym met de roepnaam Maliuk (baby), was de boodschap duidelijk bedoeld voor Oekraïense troepen en niet voor de vijand. Hij fotografeerde de tekst en legde deze voor aan zijn commandanten, met de vraag of hij mocht helpen.

Hulp vanuit een drone

Na toestemming liet Maksym brood en koekjes uit zijn drone zakken bij het huis van de vrouw. Kort daarna verscheen er opnieuw een boodschap in de sneeuw: 'Dankjewel'. Evacuatie is momenteel niet mogelijk, omdat Kostiantynivka een bufferzone nabij de frontlinie is.

Maksym maakt deel uit van de Phoenix-eenheid en bedient onder meer Mavic- en Matrix-drones voor verkenningsmissies. Zijn actie laat zien dat zelfs de meest moderne oorlogstechnologie soms wordt ingezet voor iets heel eenvoudigs: het helpen van een persoon in nood.