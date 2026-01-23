Een emotionele achtbaan voor Groenlanders

De burgemeester van de Groenlandse hoofdstad Nuuk, Avaraaq Olsen, beschrijft de situatie als een emotionele achtbaan. 'Eerst dachten we dat het een slechte grap was en plotseling werden we bang,' vertelde ze in een interview met de Estse publieke omroep ERR. De constante aanwezigheid van buitenlandse journalisten en de toename van militair personeel in de straten van Nuuk is een compleet nieuwe en onwennige realiteit voor de kleine gemeenschap.

De angst voor wat er komen ging, was de afgelopen weken tastbaar. Olsen gaf toe dat ze zelf met angst naar de horizon tuurde. 'Ik begrijp echt waarom mensen naar de lucht en de oceaan kijken voor wat er zou kunnen komen,' zei ze een week voor de enigszins opluchtende WEF-bijeenkomst in gesprek met The Mirror.

Fake news en ongewenste bezoekers

De onrust werd verder aangewakkerd door wat Olsen 'fake news' noemt, verspreid door de Amerikaanse president en zijn team. Ze wijst op valse beweringen over Russische en Chinese schepen rond Groenland. Een bezoek van Trumps zoon in januari vorig jaar werd door Olsen omschreven als een 'circus'.

Werklozen werden volgens haar omgekocht voor een fotomoment met MAGA-petten en er werd geld uitgedeeld aan schoolkinderen, tot woede van de lokale bevolking. Olsen is duidelijk over een eventueel bezoek van Trump zelf: 'Ik wil hem hier niet. Dat zou gewoon een andere manier zijn om respectloos te zijn tegen ons.'

Samenhorigheid als wapen

Als reactie op de onrust roept de burgemeester op tot onderlinge steun. 'Ik zeg tegen de mensen dat we met elkaar moeten praten, dat we op elkaar moeten letten,' aldus Olsen.

Na een demonstratie organiseerde de stad een grote bijeenkomst in het cultureel centrum, met muziek en comedy om de gemeenschap samen te brengen. Ondanks de angst, proberen de inwoners van Nuuk hun dagelijks leven voort te zetten. 'Als we het in Groenland het moeilijkst hebben, lachen we. Dus ik denk dat er veel gelachen wordt, ook al is het eng,' aldus Olsen.