Andy van der Meijde over David Beckham: 'Hij heeft gewoon een mooi leven met zijn vrouw en kinderen'

Wat is er aan de hand in het Engelse showbizzland?

Er is onrust bij de Beckhams. Het rommelt in de familie bij oud-voetballer David Beckham en Spice Girl Victoria, waar zoon Brooklyn voor opschudding heeft gezorgd met een lange en ongezouten tirade op de sociale media. De 26-jarige liet weten geen enkele behoefte te hebben aan verzoening en beschuldigde zijn ouders ervan zijn leven jarenlang strak te hebben geregisseerd. Volgens Brooklyn Beckham draaide alles om imago, zichtbaarheid en het merk Beckham en werd zijn relatie met Nicola Peltz actief tegengewerkt.

Hij zou zijn opgegroeid in een huis vol controle, druk en angst. Dit zijn geen cryptische woorden en ook geen diplomatiek gedraai, maar een digitale sloopkogel richting papa en mama Beckham. Volgens Brooklyn waren David en Victoria geen ouders, maar managers. En hij voelde zich geen zoon, maar een onderdeel van de marketingstrategie. Een pijnlijke boodschap richting het glamourkoppel…

Hoe reageert David Beckham?

Die hield zich aanvankelijk opvallend stil over de familieruzie met zijn zoon, net als in 2004 toen hij zijn kaken stijf op elkaar hield over zijn vermeende seksuele escapade met zijn assistente Rebecca Loos. Vanuit het Zwitserse Davos leek de voormalige voetbalheld toch een subtiel signaal af te geven. Daar schoof hij aan bij het Wereld Economisch Forum, waar normaal gesproken vooral wereldleiders, miljardairs en politieke zwaargewichten elkaar de hand schudden.

Tussen alle macht en miljoenen door kreeg Beckham echter vooral vragen over zijn eigen huiskamerdrama. In een interview met de Amerikaanse zender CNBC liet hij iets los in de trant van: kinderen moeten fouten mogen maken, want daar leren ze van. Geen harde woorden of directe verwijten, maar wel een boodschap met een duidelijke ondertoon.

‘Het drama van de Beckhams is een waarschuwing voor alle influencer-families’

Wat vinden de Beckhams van zichzelf?

David: ‘Ik ben een sterk persoon, een sterke familieman, een sterke echtgenoot en een sterke vader’

Wat vinden wij van De Beckhams?

Sterk in alles, maar blijkbaar geen sterke band met hun oudste zoon

Wat vinden anderen van De Beckhams?

John de Bever- ook voetballer met realityserie

‘Bij ons is er niks aan de hand, hoor. Kees en ik hebben geen schoondochters, geen gedoe. We hebben twee honden en daar hebben we nog nooit ruzie over gehad. Inmiddels loopt onze realityserie al zes seizoenen en dat had ik nooit verwacht. Het kost me geen energie. Je hoeft niks te spelen, je bent gewoon jezelf.

Naar de serie van David Beckham heb ik niet gekeken. Hij kon echt goed voetballen hoor, bijna net zo goed als ik. Hij had een geweldige trap, een goede pass en fantastische vrije trappen. Vroeger was Beckham een knappe jongen, daar vielen al die meiden op. Nu vind ik hem niet meer zo knap, maar hij ziet er nog steeds verzorgd uit met zijn baardje.’

Andy van der Meijde- ook voetballer met een realityserie

‘Van David Beckham is een grote voetballer gemaakt door zijn sterrenstatus. Als hij Victoria nooit had ontmoet, weet ik niet of hij zo groot en bekend was geworden als hij nu is. Zij heeft hem die status gegeven, met zijn kleding en zijn uitstraling. Hij was gewoon een volksjongen uit Londen en zonder haar was hij denk ik veel minder opgevallen. Ik heb nog tegen hem gespeeld in Engeland; hij kon geweldig een bal wegleggen en zijn voorzetten waren fenomenaal. Maar een actie één tegen één op snelheid, dat moest je hem niet laten doen.

In die docu-serie vond ik hem een lieve jongen. Een beetje verlegen zelfs. Dankbaar, bescheiden, met veel respect voor andere mensen. Hij heeft gewoon een mooi leven met zijn vrouw en kinderen, dat vond ik mooi om te zien. Overeenkomsten tussen ons? We hebben beiden rechtsbuiten gespeeld. Ik ben iets knapper. Ik had ook langer haar, maar zijn haargrens was mooier. Zijn affaire met Rebecca Loos en nu dat gedoe met zijn zoon, daar smullen de tabloids in Engeland van. Ze gaan daar echt heel ver. Te ver soms.’

Barrie Stevens- ook Engelsman

‘Met de Beckhams houd ik me niet zo bezig. Dat hele Engelse snobisme, daar heb ik niks mee. In Engeland houden ze daarvan, van dat opgepoetste gedoe, maar het is mijn wereld niet. Hij is door koning Charles tot ridder geslagen en mag zich nu Sir David Beckham noemen, daar zijn ze jarenlang mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Beckham had één doel: wereldberoemd worden. Hij had talent om te voetballen, trouwde met een Spice Girl, had affaires en toch zijn ze bij elkaar gebleven.

Hij heeft voor elkaar gekregen wat hij wilde: multimiljonair, huizen, boten, status, hij wordt geadoreerd. Ik heb er niks mee. Nederland heeft mij zo nuchter gemaakt, ik ben echt een nuchtere Engels-Nederlandse man geworden. Als gezonde homoseksueel dacht ik altijd wel: ja, het is een mooie man. Dat vindt hij vooral zelf ook: dan staat hij daar in zijn onderbroek met al zijn tatoeages en vindt hij zichzelf prachtig. Ja, daar moet ik dan om lachen.’

Tina Nijkamp- kijkcijferdeskundige

‘Ik heb Rebecca Loos destijds samen met een collega naar Shownieuws gehaald. Als presentatrice vond ik Rebecca niet sterk. Dat kwam vooral omdat haar Nederlands gewoon niet goed genoeg was. Ze was wel half Nederlands, maar ze was niet in Nederland opgegroeid. Als je de taal niet volledig beheerst, dan komt je boodschap nooit echt goed over. Achter de schermen vond ik haar trouwens ontzettend aardig. Ze was ook wel een flirt.

Ik heb nooit begrepen dat Victoria haar als nanny in huis heeft gehaald. Dat is vragen om problemen: ze was jong, aantrekkelijk en had een mooie uitstraling. Dan moet je niet raar opkijken als dat misgaat. Haar grote borsten? Die had ze toen nog niet, die heeft ze er later op laten zetten. Ik heb Rebecca altijd geloofd. Die sms’jes kon iedereen lezen. Waarom zou zij daarover hebben gelogen? Die hele brand Beckham draait juist op dit soort schandalen. Zonder dat soort verhalen blijft er weinig van het merk over. Hij is een ex-voetballer en zij heeft een modemerk waar het nieuws ook wel vanaf is. Juist door dit soort affaires, nu ook met hun zoon, blijven ze relevant.’

Rebecca Loos- ex-nanny en minnares

Op Instagram: ‘Ik heb medelijden met Nicola Peltz, omdat ik weet hoe David en Victoria kunnen zijn. De waarheid komt altijd boven.’ Eerder zei Loos over de affaire met haar die Beckham ontkende: ‘Hij kan natuurlijk zeggen wat hij wil en ik begrijp dat hij een imago hoog moet houden, maar hij doet nu alsof hij zelf slachtoffer is in deze situatie. En hij schildert mij af als een leugenaar, alsof ik de verhalen heb verzonnen.’