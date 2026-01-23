De Belgische ufogolf (1989-1991): feiten, fictie en sceptische verklaringen

De Belgische ufogolf (1989-1991) is de boeken ingegaan als een van de meest intrigerende ufo-mysteries in de moderne geschiedenis.

Een golf van driehoekige ufo's

Vanaf november 1989 werd België overspoeld door meldingen van geruisloze, driehoekige ufo's met heldere lichten. De samenwerking tussen burgers en de Belgische luchtmacht was uniek; waarnemingen werden serieus genomen en onderzocht. Het hoogtepunt vond plaats in de nacht van 30 op 31 maart 1990. Duizenden mensen, waaronder rijkswachters, zagen objecten in de lucht.

De luchtmacht bevestigde de waarnemingen met grondradar en stuurde twee F-16's om de objecten te onderscheppen. Deze piloten slaagden erin de ufo's meerdere keren op hun radar vast te leggen. De objecten voerden onmogelijke manoeuvres uit, zoals versnellen van 240 km/u naar meer dan 1770 km/u in enkele seconden en extreme hoogteveranderingen maken zonder de geluidsbarrière te doorbreken. Visueel contact kregen de piloten echter nooit.

De beroemde foto en de ontknoping

Gedurende deze periode circuleerde één iconische foto van een driehoekig object, die de beschrijvingen van vele getuigen leek te bevestigen. De foto was zo overtuigend dat zelfs experts geen directe verklaring hadden. De waarheid kwam echter pas veel later aan het licht. In juli 2011 bekende de maker dat de foto een trucage was.

Samen met vrienden had hij een model van piepschuim en lampen gebouwd en dit gefotografeerd, waarmee hij de wereld jarenlang voor de gek hield. Deze bekentenis wierp een ander licht op de hele ufogolf, hoewel het de duizenden andere waarnemingen niet direct verklaarde.

Sceptische verklaringen en blijvende vragen

Hoewel de radargegevens en getuigenissen indrukwekkend waren, zijn er altijd sceptici geweest. Experts suggereerden dat de radarcontacten mogelijk te wijten waren aan atmosferische storingen of zelfs aan de F-16's die elkaars signaal oppikten. De visuele waarnemingen konden in sommige gevallen verklaard worden als felle sterren of planeten die door bijzondere weersomstandigheden anders leken.

Anderen speculeerden dat de luchtmacht het ufo-verhaal gebruikte als dekmantel voor tests met experimentele vliegtuigen. Ondanks de ontmaskering van de beroemde foto en de rationele verklaringen, blijft de Belgische ufogolf een fascinerend hoofdstuk in de geschiedenis van ufo-waarnemingen.