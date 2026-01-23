Abonneer Aanmelden

Militaire mijlpaal: kroonprinses Amalia bevorderd tot korporaal

Prinses Amalia heeft met succes haar militaire basistraining afgerond aan het Defensity College.

Militaire mijlpaal: bevorderd tot korporaal

Kroonprinses Amalia heeft de Algemene Militaire Opleiding (AMO) voltooid en is bevorderd tot korporaal. Deze training is een cruciaal onderdeel van haar tijd bij het Defensity College, waar ze sinds september actief is. De opleiding omvatte zowel theorie als praktische vaardigheden zoals schieten en kaartlezen. Ze zal haar militaire studie voortzetten als werkstudent bij de Bestuursstaf van Defensie en bij officiële werkzaamheden een militair uniform dragen.

Een dikke knuffel van koningin Maxima.

Academische en koninklijke plichten

Naast haar taken bij Defensie volgt de prinses een bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2021 slaagde ze cum laude voor haar vwo-examen, waarna ze een tussenjaar nam. Vorig jaar rondde ze de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) met succes af.

