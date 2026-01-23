Caroline van der Plas heeft in het AD toegegeven dat zij zich gedwongen voelde om haar artritis te onthullen na de onsmakelijke opmerkingen van Sander Schimmelpenninck in de Zelfspotcast

Spot over motoriek leidt tot onthulling

In de Zelfspodcast bespraken Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema de motoriek van BBB-leider Caroline van der Plas. Schimmelpenninck merkte op dat ze mank loopt en maakte de grap dat haar afkeer van 'links' zo ver ging dat ze haar linkerbeen niet meer kon gebruiken.

Schimmelpenninck deed de volgende uitspraak: 'Strompelen. Te dom voor woorden, dat mens.' Naar aanleiding van dit fragment voelde Van der Plas zich gedwongen om via het AD openheid van zaken te geven over haar medische situatie: ze lijdt al twaalf jaar aan artritis, een pijnlijke vorm van reuma.

Felle kritiek versus 'onschuldig grapje'

Van der Plas noemt het 'vreselijk dat mensen belachelijk worden gemaakt op basis van een aanname' en een 'grove aantasting' van haar privéleven. Ze stelt dat Schimmelpenninck de 'verhuftering van de samenleving personificeert'. Schimmelpenninck verdedigt zich door te zeggen dat hij niet van haar aandoening wist.

Hij noemt het een 'onschuldig grapje' over haar 'absurde alles is links-gedoe' en stelt het 'heel vervelend' voor haar te vinden. Op sociale media ontving Van der Plas veel steun van onder meer oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, hoogleraar Armand Girbes en D66'er Boris van der Ham, die de actie van de opiniemaker afkeurden.

De realiteit van artritis

Artritis is een chronische ontstekingsziekte waar bijna één op de honderd Nederlanders aan lijdt. Van der Plas legt uit dat de ziekte pijn in haar spieren en botten veroorzaakt en dat ze elke ochtend opstaat met een verstijfd lichaam. Alledaagse dingen, zoals een trap oplopen of wandelen, zijn lastig geworden.

Jan Willem Förch, directeur van ReumaNederland, benadrukt dat het wisselende verloop van de ziekte voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen is. Patiëntenorganisaties benadrukken dat het heersende beeld over reuma bijgesteld moet worden en dat bewustwording hard nodig is.