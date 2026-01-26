Barack en Michelle Obama uiten in een statement via X felle kritiek op ICE na een tweede dodelijke schietpartij in Minneapolis.

Dodelijke schietpartij in Minneapolis

De aanleiding is de dood van Alex Pretti, een 37-jarige verpleegkundige uit Minneapolis. Hij werd doodgeschoten door een agent van de grenspolitie tijdens een operatie gericht op een ongedocumenteerde immigrant. Volgens het Department of Homeland Security (DHS) benaderde Pretti de agenten met een pistool en verzette hij zich. Uit beelden zou echter blijken dat hij geen pistool in zijn handen had, maar een telefoon.

Opmerkelijk is dat Pretti een geldige wapenvergunning had. Het incident heeft geleid tot grote verontwaardiging en protesten, waarbij de spanningen tussen burgers en federale agenten hoog oplopen.

Felle kritiek van de Obama's

In een gezamenlijke verklaring noemen de Obama's de dood van Pretti een 'hartverscheurende tragedie' en een 'wake-up call'. Ze stellen dat de tactieken van federale agenten in Minnesota, met de inzet van gemaskerde ICE-agenten, bedoeld lijken om te intimideren en escaleren.

Volgens hen ondermijnen deze methoden de samenwerking met lokale autoriteiten en verhogen ze de spanningen. Ze refereren ook aan een eerdere fatale schietpartij, die van Renee Good, als bewijs van een zorgwekkend patroon dat de kernwaarden van de natie ondermijnt.

Oproep tot verantwoording en protest

De Obama's hekelen dat de regering-Trump en DHS geen discipline en verantwoording afdwingen, maar de situatie juist lijken te willen escaleren. 'Dit moet stoppen,' aldus de verklaring. Ze sporen de regering aan om constructief samen te werken met lokale leiders om verdere chaos te voorkomen. Tot slot moedigen ze Amerikanen aan om de vreedzame protesten in Minneapolis en daarbuiten te steunen als middel om de overheid ter verantwoording te roepen en fundamentele vrijheden te beschermen.