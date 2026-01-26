De Nipkowschijf: het begin van televisie

De geschiedenis van televisie begon echter met het werk van Paul Gottlieb Nipkow, die in 1884 de Nipkowschijf uitvond. Deze draaiende schijf met gaatjes stelde uitvinders in staat beelden lijn voor lijn te scannen en over te brengen. Hoewel het systeem primitief was, legde het de basis voor alle vroege televisietechnologieën. Dankzij de Nipkowschijf konden onderzoekers experimenteren met het versturen van silhouetten en eenvoudige vormen, een cruciale stap richting levende beelden op afstand.

Bairds mechanische televisie: van experiment tot demonstratie

In 1926 slaagde de Schotse uitvinder John Logie Baird erin de eerste werkende mechanische televisie te tonen. Met behulp van een combinatie van lenzen, stopnaalden en een oude hoedendoos bouwde hij een apparaat dat bewegende beelden kon overbrengen. Zijn eerste experimenten gebruikten een ventriloquistenpop, 'Stooky Bill', als testbeeld.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De eerste mens ooit op televisie, William Taynton.

Kort daarna werd een mens, William Taynton, de eerste persoon ooit die op televisie te zien was. Bairds uitvinding toonde dat het mogelijk was om live bewegende beelden met grijstinten uit te zenden en vormde het begin van moderne televisie.

De eerste publieke uitzendingen en verdere innovaties

Na zijn laboratoriumsucces gaf Baird in 1926 de eerste openbare televisiedemonstratie in Londen. Hij verbeterde het systeem snel en in 1928 demonstreerde hij zelfs de eerste kleurentelevisie en stereoscopische beelden. Baird richtte zijn eigen televisiemaatschappij op en bereikte mijlpalen zoals de eerste trans-Atlantische uitzending in 1928 en de eerste uitzendingen door de BBC in 1929. Zijn werk legde de basis voor het televisietoestel zoals we dat nu kennen, hoewel elektronische systemen later mechanische televisie vervingen.